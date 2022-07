Ha mort en Miquel Servera Blanes, primer director de la Fundació Pilar i Joan Miró, fundador de la galeria d’art Sa Pleta Freda de Son Servera, promotor de l’art a Mallorca. En Miquel ensenyava a mirar el món d’una altra manera, a veure el que les formes no mostren, a captar la seva antigor amagada, a endevinar les promeses de futur que suggereixen. És aquesta capacitat innata d’imprimir una dimensió de profunditat i futur a allò que veia, a allò que comptava, la que el va permetre volar per damunt la grisor de la dictadura i haver mantingut el valor del bon gust els anys posteriors, en els quals la quotidianitat semblava haver-se menjat tots els colors. I també la seva mirada per damunt la grisor és la que li va permetre viure amb un volgut oblit de les dificultats pràctiques, de l’envelliment i de les frustracions de tants de projectes imaginats que la realitat s’anava encarregant de descartar, fins que la malaltia el va fer enfora de nosaltres.

Des de Sa Pleta Freda, un edifici medieval, en Miquel va saber projectar cap al futur pintors que just començaven en els quals ell va saber descobrir el risc de la creativitat que ell valorava especialment com a promesa de l’imprevist. Va acollir a tothom en la seva casa de Sa Plana, davall del garrover, entre discos de vinil i guitarra mesclats amb licor de mandarina; a la seva casa de Son Servera, amb la saleta sempre oberta a la tertúlia amb els veïnats, en presència de la seva mare, donya Margalida, i a Massana, casal de muntanya en un entorn oposat al paisatge virgilià del Llevant de Mallorca i que ell va saber omplir de bon gust com a culminació de la seva constant preocupació per fer la vida més digna, per ser més bella. Ha mort en Miquel, que ens quedi la seva mirada per sobre la grisor, que sapiguem reconèixer el seu mèrit d’haver-mos fet la vida més rica, que sapiguem donar continuïtat al que va començar, no tan sols en el món de l’art, sinó també en el de la solidaritat, fent realitat el projecte pel qual ell va lluitar els darrers anys de la seva vida: la construcció d’una residència per a la gent gran al seu poble de Son Servera, projecte al qual va voler contribuir amb l’aportació d’una parcel·la adquirida amb aquesta finalitat.