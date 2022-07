El Hospital Universitario Son Espases ha convocado la cuarta edición del Concurso de Relatos Cortos, al que pueden concurrir tanto los profesionales del centro como los usuarios. El plazo para participar en dicho concurso vence el día 31 de octubre a las 23.59 horas. En las tres primeras ediciones, se presentaron un total de 252 relatos.

Los requisitos son que el relato tiene que ser una creación original del participante y que no puede superar las 500 palabras, sin contar el título. Se puede presentar en cualquiera de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears y la temática del relato es libre, pero no puede ser contraria al buen nombre, al prestigio o a la imagen de Son Espases. El relato no puede utilizarse tampoco como medio publicitario para cualquier producto o servicio.

Las personas participantes deben enviar el relato junto con el formulario que aparece en el portal web de Son Espases (https://www.hospitalsonespases.es/ca/relats-curts) o directamente desde la página <https://www.surveymonkey.com/r/22relatos>. Además del título y del texto, cabe consignar un seudónimo y un número de teléfono de contacto.

El Jurado concederá cuatro premios y cuatro accésits y hará pública su decisión a lo largo del mes de diciembre.