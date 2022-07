Fermay, una antigua nave industrial del barrio de Blanquerna reconvertida en galería de arte contemporáneo

La Galería Fermay abre sus puertas en una antigua nave industrial, situada en el barrio de Blanquerna (Palma), y ahora reconvertida en un joven y dinámico proyecto dirigido por Antoni Ferrer que se inaugurará oficialmente este sábado con una exposición colectiva.

"Busqué muchos sitios pero Blanquerna siempre me atrajo, es potencial, es una zona que cada vez me gusta más, es muy viva, es barrio y está un poco alejado del centro. Me interesaba tener una distancia física y conceptual respecto a las otras galerías que hay en el centro, para conseguir un ambiente más grande, más diáfano, un poco más experimental y tener esa distancia del centro", explica a este diario Ferrer.

El emprendedor inició su carrera en el Reino Unido, donde estudió y comenzó a trabajar en el mundo del arte. Ha colaborado con varios festivales, programas asociados a la diplomacia cultural y comisariando arte independiente. Tras 10 años en el extranjero volvió a Mallorca, su ciudad natal, y al acabar la pandemia él mismo afirma haber sentido la necesidad de progresar con su profesión: "Dije, es el momento, quería una galería que fuese mía. La idea era crear una plataforma de artistas en los que yo creo al cien por cien e incrementar una serie de metodologías en las que yo confío. Ya en Londres pensaba en este proyecto, siempre lo he tenido en la cabeza".

La galería trabajará con un variado programa de artistas, tanto locales como nacionales e internacionales, estos últimos mayoritariamente europeos. El programa no va a ser solo variado en cuanto a nacionalidades, también en lo referido a disciplinas. Así, habrá escultura, grabado, pintura, dibujo... El galerista cree que "esta amplia oferta convierte el proyecto en interesante, relevante y da cabida a muchos tipos de prácticas artistas. De esta forma, el público podrá también disfrutar de distintos enfoques y no centrarse en una sola estética. Siempre me ha costado mucho empatizar con el concepto de línea de galería. Me da la sensación de que la visión del galerista precede a la obra de los artistas, cuando yo creo que al final es en dos direcciones, yo elijo a los artistas y ellos me eligen a mí. Es el tipo de familia que yo quiero crear", subraya.

Ferrer explica las dos vertientes que ha seguido para crear el equipo: "La galería representa a personas con las que yo ya he trabajado, artistas que forman parte de mi currículum y yo del suyo. Pero hay otros con los cuales me he embarcado durante el proyecto. Yo ya tenía el radar puesto en ellos, pero no ha sido hasta ahora que se ha dado la situación para trabajar conjuntamente. Les presenté el proyecto y lo apoyaron desde un principio, les gustó la idea".

Elisa Braem es una escultora que trabaja principalmente la cerámica, ella forma parta del equipo de la Galería Fermay. "Todo ha sido un proceso muy orgánico, poco a poco le hemos ido conociendo. Ver cómo el espacio se iba transformando y él iba haciéndolo suyo, ha sido increíble". Julio Varela es otro de los artistas de la casa y define sus pinturas como "dibujos" y sus retratos como "paisajes". También habla sobre la confianza con la que Antoni Ferrer ha tratado el espacio: "Lo ha preparado para enseñar arte, lo que se está haciendo hoy en día, lo contemporáneo".

El centro expositivo de Ferrer espera poder atraer el interés del tejido artístico ya existente, "siempre en unas condiciones críticas y contextuales que hagan sentir comodidad a las personas que asistan", apunta. "También desearía introducir a personas nuevas en el mundo del arte contemporáneo, lo interesante es generar públicos más diversos, que la gente se interese y sobre todo, que apoye al arte", agrega.