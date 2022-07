Comença l'estiu musical

Aquesta setmana i ja des del cap de setmana passat, podem dir que s’ha donat el tret de sortida a cicles i festivals que, durant dos mesos ompliran tots els racons de Mallorca de bona música.

Per avui, divendres, tenim una audició comentada a la Fundació Rotger Villalonga de Pollença (20.30h), sobre Música Antiga.

A la Fundació Bartomeu March de Palma avui també recital del violagambista Fahmi Alqhai, qui també actuarà demà al Festival de Sineu.

Per avui i demà, a l’església parroquial de Sant Bartomeu de Sóller i a l’església de Santa Tereseta, respectivament, l’Ensemble Tramuntana, amb instruments d’època i que dirigeix Barry Sargent, oferirà un programa format per un Concert per a dos violins de Vivaldi i algunes Simfonies de Carl P. Emmanuel Bach i de Luigi Boccherini.

Avui a l’hotel Es Molí de Deià, segueix el Deià Cultural amb un recital jazzístic del Daniel Roth Trío (22h).

Avui també Nit de sarsuela a la plaça del Mercat de Portocolom (21h), amb Joan Laínez, Catina Bibiloni i Victòria Cortès.

Una mica abans al castell de Bellver de Palma (20.30h), la Banda de Música de Palma oferirà un concert titulat Danses del món. Dirigeix Francisco Valero-Terribas.

També en el castell de Bellver (20.30h), demà dissabte l’Art Vocal Ensemble, dirigit per Llorenç Gelabert, interpretarà l’Oda per l’aniversari de la Reina Anna de Haendel i el Miserere de Jan Dismas Zelenka. El programa inclou també el Concert per a dos violins de Bach. El mateix programa es presentarà diumenge en el Teatre Principal d’Inca.

Demà dissabte i a les Coves del Drach de Portocristo, una versió reduïda i intimista de l’òpera Romeu i Julieta de Gounod, amb Marga Cloquell, Albert Casals, Toni Gomila i Noemí Dalmau al piano.

El cicle La lluna en vers, diumenge a Consolació de Sant Joan (21.30h), ens proposa el projecte Ficus-Índica, que reuneix tres joves compositores i intèrprets, en llengua occitana i catalana, que fan una relectura de l’art trobadoresc.