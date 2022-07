Fahmi Alqhai: «El heavy metal combina muy bien con la música antigua»

¿A qué se debe el auge de la música antigua?

En realidad ha sido fruto de una necesidad, la de cambiar los hábitos protocolarios de la música clásica y hacerla, estéticamente, más cercana. En los años cincuenta del siglo pasado fue cuando aparecieron los pioneros en esa forma de interpretar el barroco y poco a poco, años después, daban sus conciertos en vaqueros. Eso hizo que se quitaran algunos prejuicios y otro público se interesara por este tipo de música.

¿Quedan todavía obras por descubrir?

En muchos países lo bueno ya está recuperado. En España, donde nunca hemos sido amantes de la trascendencia y no hemos mirado al pasado, sí que quedan archivos por investigar. Aquí han tenido que venir musicólogos de fuera para descubrir nuestra música. En España queda mucho por hacer. En otros países lo que queda es residual.

"Lo de estudiar viola no fue una decisión nada romántica, más bien cuestión fortuita

¿Por qué eligió la viola de gamba?

Yo iba para dentista, pues en mi familia hay muchos médicos. Y terminé la licenciatura en odontología, pero lo que realmente me interesaba era la música. Lo de estudiar viola no fue una decisión nada romántica, más bien cuestión fortuita. Yo venía de la guitarra eléctrica y del heavy metal pero quería entrar en el Conservatorio, en el que la única plaza libre que había era la de viola de gamba. Y así fue como me encontré con ella y me enamoré sin fisuras. Fue un cruce de caminos. La viola combina la libertad con el misterio, pues, a diferencia de otros instrumentos, queda algo por recuperar, sobre todo en la manera de tocarla. Y eso es un aliciente.

En los programas que ofrecerá en la isla empieza con danzas españolas y termina con Jimi Hendrix

Hago un recorrido por la historia de la viola, a partir del barroco español, la música inglesa y francesa, para llegar a arreglos propios de piezas que me han influido, como el Cant dels ocells, Always with me, always with you de Joe Satriani o Purple haze de Jimi Hendrix. Y es que el heavy metal combina muy bien con la música antigua. Pero eso no es nuevo, Jethro Tull, por ejemplo, ya lo hizo con Bach hace cuatro décadas.

¿Qué significó para la difusión de la viola de gamba la película Tous les matins du monde?

Fue una puerta de entrada en muchos sentidos. Para dar a conocer la viola, para fomentar la música antigua, para popularizar a Jordi Savall y para convertir a Marin Marais en el gran músico que fue. Piense que, hasta aquel momento, Marais era una figura menor. Savall hizo un gran trabajo, mostró a mucha gente que el camino bueno es el de abrir ventanas y no quedarnos en el hermetismo.

"Sacar discos es un esfuerzo que no compensa. Lo mejor es enfocar las grabaciones hacia lo audiovisual y entrar en las plataformas

Usted trabajó con Savall.

Sí. Y esa etapa fue muy provechosa. Jordi hizo que cogiera solidez y me ayudó a entrar en el circuito internacional. Me dio pena dejar sus proyectos, pero necesitaba los míos. Fue como una Autopista al cielo, parafraseando a Led Zeppelin.

Usted posee sello discográfico propio ¿Tiene sentido hoy grabar discos?

Rotundamente no. Sacar discos es un esfuerzo que no compensa. Lo mejor es enfocar las grabaciones hacia lo audiovisual y entrar en las plataformas. El disco, como tal, desaparecerá.

Su padre es sirio y usted de pequeño vivió allí ¿Cree que la música amansará las fieras?

No lo creo, pues la música también puede reanimarlas, pues es un mecanismo muy potente a la hora de mover las emociones. En la música también puede haber un sentido guerrero, que en lugar de amansar puede levantar a las fieras. Es una droga muy potente en todos los sentidos.

Y volviendo a Siria, no veo un final al conflicto de Oriente Medio. El problema está enquistado por los grandes poderes interesados en el control del petróleo. No tiene sentido destrozar Siria para nada, detrás hay estrategia. Por otra parte, las guerras, hoy, se luchan fuera del territorio de los que las provocan.