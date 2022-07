José Antonio Martínez es un escritor mallorquín. Antes de empezar a publicar sus novelas se dedicaba al mundo de la construcción. Vivió en Escocia durante dos años para estudiar filosofía inglesa y más tarde estudió Bellas Artes en la isla de Mallorca. Ha sido distinguido con premios regionales, colaborando en varios periódicos, con secciones de poesía y cultura. Actualmente, está enfocado en su género.

El escritor empezó su trayectoria de niño, escribiendo en el diario de su pueblo: «Empecé con la poesía de forma amateur, y poco a poco fui ampliando mi repertorio». Fue gracias a estas pequeñas publicaciones cuando empezó a darse cuenta de su valía como escritor y a pensar en realizar su propia novela.

Su nombre artístico es Labamba Martínez, él mismo confiesa que esta nueva firma en sus novelas fue fruto de querer destacar e intentar que la gente le recuerde: «Todo surgió a raíz de que puse sin querer este nombre en mi facebook, yo pretendía poner Lamamba que es una serpiente, me equivoqué, pero me gustó y así se quedó».

En el 2011, creó La Danza de los Mortales, su primer libro. Pero no fue hasta el momento de la pandemia que decidió intentar publicarla: «En la cuarentena hablando con mi cuñado decidí mandar a editoriales una novela que tenía escrita desde el 2011, la retoqué y probé suerte, a ver que pasaba. Finalmente, fue en Madrid donde me la aceptaron, y a pesar de que se está vendiendo ‘normalito’, me entró el gusanillo y decidí escribir otra». Así es como surge la creación de su segunda novela Ladrón de Alientos.

El autor ha publicado sus dos libros en muy poco tiempo, en cuestión de dos años. Él mismo confiesa que esta segunda novela ha sido escrita en tan solo un mes y medio: «Ya tenía la idea en mi cabeza, cuando la escribí tampoco trabajaba entonces podía dedicarle hasta 8 y 9 horas al día». Define a este nuevo libro como "muy intrigante". La novela es una carta de un preso, al cual van a "ejecutar", va explicando como ha sido su vida desde niño, sus crímenes y que ha sucedido para que acabe en la cárcel.

La historia se desarrolla de una forma muy misteriosa, Labamba no quería realizar una historia corriente de crímenes, por ello hay numerosos factores sorpresa: «Dentro de la trama el asesino tiene un hermano gemelo, del cual desconoce su existencia. Resulta que al entrar al juicio descubre que alguien exacto a él es su abogado. A raíz de ahí, surge toda la historia y la trama».

La presentación de Ladrón de Alientos se realizó el 24 de junio en Café Cultural Sa Botigueta de Sóller. Fue más pequeña que la que se organizó para su anterior novela, esto le dio cierta seguridad al escritor: «En la primera no hablé fluido, pasé el micrófono y nadie preguntó nada, fue todo más caótico. Esta vez no quise hacerlo tan grande y decidí que fuera algo más familiar».

José Antonio presenta una gran seguridad y orgullo, espera que su novela triunfe y sea exitosa: «Me ha salido la historia que yo quería contar, para mi es muy buena. Te hace estar pegado hasta la última página, me gustaría que llegase lejos».

Según nos cuenta, lo más probable es que dentro de un año podamos conocer su próximo libro, en el cual ya está trabajando: « Mi siguiente novela es de misterio, esta historia ocurre en el siglo XIX. Las protagonistas son unas monjas francesas que son destinadas a un convento en una isla, poco a poco cada una de ellas se va suicidando. La trama de la historia es ir descubriendo poco a poco el motivo de esto».

Sabemos que nos queda Lambama para rato, aunque aún no puede vivir tan solo de sus novelas, espera algún día poder hacerlo: «Yo escribiré hasta que me muera».