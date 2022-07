‘Blade runner’40 años viviendo en el futuro

Estrenada en EEUU el 25 de junio de 1982, el mismo día que La cosa y apenas 15 días después de E.T., el extraterrestre, Blade runner fue recibida en su día con gélida distancia por crítica y público, que admitían su asombrosa opulencia visual, pero consideraban tediosa y confusa su mixtura de ciencia ficción distópica y cine noir al estilo de los años 40. Con el paso de los años, la magia casera del VHS la acabó convirtiendo en obra de culto y, hoy, 40 años después de su estreno, nadie cuestiona su condición de clásico indiscutible.

Para celebrar sus cuatro décadas describiendo el futuro, repasamos en este diccionario las palabras y términos clave del fascinante universo creado por Ridley Scott en un Los Ángeles de 2019 oscuro, lluvioso e irrespirable: ese trabajo final del detective Rick Deckard (Harrison Ford) para liquidar a un grupo de desesperados replicantes que han viajado a la Tierra en busca de su creador, en busca de respuestas sobre su propia existencia.

ATARI. Compañía norteamericana creada en 1972, pionera de los videojuegos, consolas y ordenadores personales, su logo de neón aparece en Blade runner (y en su secuela, Blade runner 2049) al igual que el de marcas como Bulova, Coca-Cola, Pan-Am, TDK, y RCA. Muchas de estas compañías desaparecieron o tuvieron serios problemas tras el estreno del filme, lo cual ha dado pie a la llamada maldición de Blade runner.

BATTY, ROY. El holandés Rutger Hauer ya había hecho díscola carrera en su país con Paul Verhoeven, pero sería esta una de sus mejores interpretaciones. El actor confirió violencia y humanidad al inteligente líder de los replicantes que toman conciencia de quiénes son e inician su revuelta particular. Duro, inflexible, carismático, irresistible: el hijo pródigo de Eldon Tyrell.

CIBERPUNK. El concepto se acuñó en la literatura de ciencia ficción a principios de los años 80, poco después del estallido musical y social del punk. Del maridaje entre la cibernética (redes informáticas) y el punk (rebeldía) surgiría este movimiento representado por escritores como William Gibson. El cine se hizo eco en Blade runner, Matrix y Akira.

DECKARD, RICK. Experimentado cazarrecompensas que trabaja para la policía de Los Ángeles (San Francisco en el relato de Philip K. Dick). Su cometido es capturar androides fugados, y aunque es inflexible (en el libro) y escéptico (en el filme), desarrolla empatía hacia ellos. Indiana Jones es más popular, pero Deckard es el mejor personaje de la carrera de Harrison Ford.

ESPER MACHINE. Sofisticada herramienta que permite a Deckard navegar de forma tridimensional por el interior de fotografías bidimensionales impresas en papel. Examinando con la Esper una imagen recuperada en el hotel de Leon Kowalski, descubre en su interior a la replicante Zhora y su serpiente sintética, a las que acabará encontrando en The Snake Pit, el club nocturno de Taffey Lewis.

FANCHER, HAMPTON. Autor del primer guion de Blade runner, basado en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? en el que había empezado a trabajar en 1977. Fue apartado del proyecto y acabó dando forma al guion definitivo David Webb Peoples. En 1999, Fancher dirigió un curioso filme sobre un asesino en serie, The minus man, y en 2017, coescribió, con Michael Green, el guion de Blade runner 2049.

GAFF. En todo relato policiaco siempre hay un encallecido inspector que ayuda o se enemista con el detective de turno. Este papel recayó en Gaff, el oficial que le comunica a Deckard su misión. Dado el orden multicultural que propone el filme, lo interpretó el estadounidense de origen mexicano Edward James Olmos, el teniente Castillo de Corrupción en Miami.

HADES. La primera escena es una infernal imagen de skyline nocturno de Los Ángeles en el que gigantescas chimeneas vomitan al cielo grandes bolas de fuego. Diseñado por Tom Cranham, el complejo petroquímico fue bautizado como el Hades por el equipo de efectos especiales encabezado por Douglas Trumbull, Richard Yuricich y David Dryer.

INTERIORISMO. En un filme obsesionado por el detalle y su sobresaturación, pura exaltación posmodernista, es capital el interiorismo de los espacios en que habitan sus personajes: el decrépito apartamento de JF Sebastian en el edificio Bradbury, el suntuoso zigurat de Eldon Tyrell a media luz y, sobre todo, el abigarrado piso de Deckard, inspirado en la casa Ennis de Frank Lloyd Wright y en diseños de Moebius y Antoni Gaudí.

JAPONÉS. Los Ángeles, en el 2019 de Blade runner, es una lluviosa y oscura amalgama de culturas con visionaria presencia masiva de lo asiático tanto en los puestos de comida ambulante (esos noodles del White Dragon que pide Deckard), los locales callejeros de (alta) tecnología, la música ambiental o los rótulos de neón escritos con grafías japoneses, chinas o coreanas.

K AGENTE. Ryan Gosling tomó el relevo de Harrison Ford en la secuela dirigida por Denis Villeneuve, Blade runner 2049, pero a pesar de dedicarse también a cazar replicantes obsoletos -Nexus 8-, él es también un replicante de inteligencia y habilidades más sofisticadas. Su nombre de fabricación es KD6-3.7, pero se le conoce como K. Su encuentro con Deckard es muy emotivo.

LEGADO. El universo (fílmico) de Blade runner no detiene su expansión. Además de la excelente Blade runner 2049, existen tres cortos introductorios a este filme, Blade runner black out 2022, 2036: Nexus dawn y 2048: Nowhere to run. Y Prime Video está preparando una ambiciosa serie, Blade runner 2099, con Silka Luisa (Shining girls) como showrunner, del que por el momento no han trascendido más detalles.

MEAD, SYD. En la elaboración visual de la película fue imprescindible el trabajo del diseñador industrial e ilustrador Syd Mead, acreditado como visual futurist y fallecido en 2019. Mead realizó los diseños de los vehículos policiales voladores (llamados spinners) así como de los taxis. Después hizo los bocetos de la ciudad, a partir de los cuales se construyeron los diferentes decorados de la cinta.

NEXUS-6. Sexta generación de humanos artificiales, o replicantes, fabricados por la Tyrell Corporation y a los que se emplea en trabajos peligrosos en las colonias del mundo exterior. Proscritos en la Tierra, los cuatro replicantes a los que debe dar caza Deckard son Nexus-6, indistinguibles físicamente del ser humano, aunque dotados de mayor fuerza y agilidad. Tienen fecha de caducidad: solo cuatro años de vida.

OVEJAS (ELÉCTRICAS). Mira que es bueno el título de Blade runner (tomado de una novela de William S. Burroughs), pero el de la novela relato de Philip K. Dick lo supera con creces: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En su texto, Dick propone que hasta las cosas y seres eléctricos tienen su propia existencia, pero algunas de sus reflexiones no tuvieron cabida en el filme, sobre todo lo concerniente a los animales.

PUERTA DE TANNHÄUSER. «He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser», le dice Batty a Deckard en la pelea final. Es una de las cosas que, con su muerte, se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. La imponente frase la improvisó Rutger Hauer y no tiene más significado que ese, a pesar de que, evidentemente, haga referencia a la ópera de Richard Wagner.

RACHAEL. Aunque es una replicante (experimental) Nexus-7, mantiene cierta ambigüedad hasta bien entrada la primera película. El guion la dotó de un aire de frágil heroína de film noir, y Sean Young, en la mejor interpretación de su balbuciente carrera, estuvo en consonancia con esa imagen. A Young no le gustó nada su reaparición rejuvenecida en Blade runner 2049.

SCOTT, RIDLEY. Tres años antes había realizado Alien y con Blade runner se convirtió en el cineasta del momento. Después ha hecho algunas cosas interesantes (como American gangster) y ha tenido muchos éxitos comerciales (entre ellos, Thelma & Louise, Gladiator), pero, sin duda, nada como su filme sobre el pasado, el presente y el futuro de los replicantes recubierto de un halo de cine negro.

TRUMBULL, DOUGLAS. Fallecido el pasado febrero, Douglas Trumbull fue responsable de los efectos especiales fotográficos del largometraje. Su filmografía es corta, pero también enorme. Estuvo presente en todos los filmes que han hecho avanzar la ciencia ficción cinematográfica: 2001, una odisea del espacio, La amenaza de Andrómeda, Encuentros en la tercera fase y Blade runner.

UNICORNIO. Animal mitológico que cobró gran importancia al aparecer en una secuencia onírica del director’s cut que realizó Ridley Scott en 1992. Deckard sueña con un unicornio y esa es, precisamente, la forma de la figurita de origami que Gaff le deja más tarde en la puerta de su apartamento, como diciéndole que conoce todos sus secretos. ¿Deckard, un replicante? Se especuló con ello, pero Blade runner 2049 lo desmintió de raíz.

VANGELIS. El compositor y teclista griego, fallecido a mediados de mayo, logró uno de los mayores hitos de su carrera con la oscura, melancólica y evocadora banda sonora de Blade runner, cuya música y ambientación sonora acabaron siendo un personaje más del filme. El mismo año de su estreno, 1982, el genio de los sintetizadores conquistó el Oscar por su famoso score de Carros de fuego.

WORKPRINT’ DE DENVER Y DALLAS. Tres meses antes de su estreno oficial se hicieron en Denver y Dallas sendas pruebas de audiencia con la primera de las ¡siete! versiones existentes hoy en díade Blade runner, conocida como workprint o copia de trabajo. La recepción del público fue, digamos, mala y obligó a numerosos cambios, entre ellos la introducción de la discutida voz en off y el (no menos discutido) final feliz.

YAMAHA CS-80. Sintetizador analógico polifónico lanzado por la firma japonesa en 1976. Se dice que Vangelis, tras haberlo probado, quedó tan impresionando que adquirió ocho unidades para su estudio Nemo de Londres. La atmósfera vaporosa, profunda y ensoñadora de la banda sonora de Blade runner es deudora de este voluminoso sintetizador, considerado uno de los mejores de los 70 junto al Polymoog, el Prophet V y el Eight Voice.

ZHORA. Forma parte del grupo de replicantes liderado por Batty, pero trabaja también como bailarina exótica en el club The Snake Pit, actuando con una serpiente animoide. Precisamente serán las escamas adheridas a su piel las que permitirán que Deckard le dé caza, disparándole en la calle bajo la lluvia ácida en una triste escena. La encarnó Joanna Cassidy.