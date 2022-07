Verano es la estación desnuda y la gloria a tiempo parcial no existe. Michael Jackson devoró más vida en un día que un millar de compatriotas durante sus insignificantes existencias. Es erróneo pensar que percibimos al mito a través de sus fotógrafos. Los ayudantes de cámara no lo recrean, lo inventan, a duras penas logran los retratados filtrar un rasgo de su personalidad auténtica, que además no existe. Soazig de la Moissonnière con Macron es el caso más presente de que eres como te veo, así que más te vale aprobar tu aspecto.