Natalia Puiggros: «La tienda permite que los clientes se sientan parte del decorado y únicos»

Por primera vez, la famosa boutique sobre ruedas, que fue pionera en España, estará́ presente este verano en todas las Illes Balears con la ampliación a tres caravanas más. La emprendedora catalana Natalia Puiggros inició su aventura en Formentera, viajó a Eivissa y este 2022 salta al resto de destinos con motivo de su séptimo aniversario.

Licenciada en Económicas sin vocación, le salvó su interés por el marketing, motivo que le condujo a mudarse a Nueva York para aprender el funcionamiento de las grandes agencias de producción americanas. De vuelta a Barcelona, trabajo en la revista Ragazza y en 2004, gestó la idea de crear Le Mod, agencia de comunicación creativa con soluciones reales innovadoras. Paralelamente, ha lanzado diferentes proyectos como Cookies de Ibiza, Love Pop o Gypsy Truck. «En septiembre de 2015, de vacaciones en Formentera con una amiga y en un día de compras, por primera vez no encontré nada que me gustara. Pensé que se podía hacer algo muy diferente para ofrecer a la gente una nueva experiencia de shopping con prendas originales y exclusivas. En ese momento, con Le Mod, trabajaba con clientes de moda y gastronomía. Conecté la idea con el éxito que los food trucks (camionetas de comida) tenían en esos momentos en Barcelona, y me vino a la memoria un fashion truck estacionado fuera de un restaurante que había visto en NY unos años antes y me había impactado. Así nació el concepto de Gypsy Truck».

Puiggros entiende su emprendeduría como «una tienda espectáculo en un formato innovador que permite que los clientes se sientan parte del decorado y únicos. Prendas exclusivas y genuinas que cuentan una historia; complementos que inspiran y despiertan la parte emocional de quien los viste, que busca algo más detrás de un producto», explica.

Todavía no existe demasiada competencia aunque la pandemia ha servido a muchos para reinventarse bien porque su negocio se hundió o bien porque han tenido tiempo de conectar con su ser más intimo, decidir lo que les apasiona y ponerlo en práctica. Natalia Puiggros destaca que «es una manera de contactar con tu potencial cliente en una época totalmente digital».

La colección Gypsy Truck se presenta en formato de ediciones limitadas. Aproximadamente cada uno o dos meses lanzan una nueva cápsula. La creación surge de su propio estilo de vida gypsy asociado a un amor profundo y respeto a lo que hace, altas dosis de creatividad, viviendo el momento y disfrutando la vida al máximo. Su producción se centra en India pero ya ha empezado a producir en España. «Hemos trabajado en México y espero este invierno poder crear colaboraciones en varios puntos del planeta para seguir ofreciendo novedades».

Blanca Miró fue la primera gran influencer que hizo famoso Gypsy Truck en la Fashion Week de Nueva York. «Adoro a Blanca. También han vestido mis prendas otras muchas caras conocidas como Belén Hostalet, Gigi Vives, Nina Uc, Miren Alós, Julieta Padrós, Carla Hinojosa, Alex Riviere, Maria Alcalde y muchas más». A Mallorca ha traído, aparte de su propia marca Gypsy Truck, otras como Heimat Atlántica, Laia Alen, Flabelus, Goch, Mira Mikati, Brava, Hofmann, Suzie Winkle, 38 graus, que según explica Natalia, «te hacen sentir que eres una persona libre».

La más famosa caravana estará en Mallorca en La Residencia Belmond de Deià, entre el 20 junio y el 31 de julio y en Mhares Sea Club del 1 agosto al 15 septiembre.