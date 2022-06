DESPEDIR JUNY AMB MÚSICA

Per avui dia 30 de juny tenim a Mallorca alguns concerts que bé paga la pena recomanar.

A Deià segueix el festival Internacional de Música. I ho fa amb un violinista curiós i interessant, que sap omplir els seus recitals de moments entranyables. Ell serà el solista d’un programa que, acompanyat per la Camerata Deià, formada per nou instrumentistes de corda, inclou obres de Dvorak, Mendelssohn i Xostakóvitx. La cita és a Son Marroig a les 20.30h. Aquest mateix concert es repetirà divendres dia 1 de juliol a la Fundació Bartomeu March de Palma.

A la Fundació A.C.A de Búger, també avui, un concert de Música Antiga, a càrrec del quartet Pura Corda que toca amb instruments originals i amb interpretació historicista. Serà a les 20h a la Sala del Piano. En el programa, dos compositors britànics: Jeremiah Clarke i Benjamin Britten.

Per demà, al mirador Ramon Llull de la mateixa Fundació Musical A.C.A, hi haurà lectura de poemes i presentació del llibre Estado de excepción permanente, de Carlos Jover.

A la finca Cas Pianista de Sineu (22h), el pianista i compositor David Gómez segueix avui amb el seu projecte 1 Piano y 200 Velas, un espectacle molt original.

I no podem deixar de banda el concert de la Simfònica a Bellver, ja que hi participarà un dels grans del violí contemporani, Pinchas Zukerman (quasi res!), el qual, amb la violoncel·lista canadenca Amanda Forsyth interpretaran la part solista del Doble Concert de Brahms. A la segona part, l’orquestra sola oferirà la Simfonia número 41 de Mozart, coneguda com a Simfonia Júpiter.