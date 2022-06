Muse y su potente rock han clausurado esta pasada madrugada el Mallorca Live Festival con un concierto que ha aglutinado a 24.000 personas y que ha sido un alarde de buena música y una puesta en escena espectacular, en todos los sentidos. La banda británica cerró estos tres días de música en los que han participado unas 74.000 personas.

El primer concierto en Baleares de la banda liderada por Matt Bellamy fue una apoteosis desde el principio. Los integrantes de Muse hicieron su aparición puntualmente, enmascarados y con un gran logo incendiándose presidiendo el escenario, que luego dio paso a una gigantesca máscara reflectante. Ante un público entregado, el grupo presentó sus temas más nuevos, que incluirá en su próximo disco, Will of the People, y cumplió y superó expectativas al interpretar éxitos como ‘Supermassive Black Hole’, ‘Uprising’ o ‘Plug In Baby’.

Ráfagas de fuego, efectos audiovisuales, los juegos de luces e incluso unas grandes serpentinas completaron el espectáculo de Muse, que se prolongó durante una hora y media.

“Estamos satisfechos, emocionados. No se había visto en Baleares algo de este calibre”, ha declarado Álvaro Martínez, director del Festival, sobre la actuación final de Muse.

Este concierto fue el gran colofón a un festival que comenzó el pasado viernes con bastante caos debido a la aglomeración de asistentes, una situación que la organización ha lamentado y que no se repitió en las dos siguientes jornadas.