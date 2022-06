Con la noche del sábado llegaba una de las citas más esperadas de la quinta edición de Mallorca Live: Christina Aguilera actuaba por primera vez en Baleares ante un público totalmente entregado. La portentosa voz de la norteamericana reinó en el Antiguo Aquapark de Calvià después de casi dos décadas sin visitar nuestro país. La cantante contó con un colorido espectáculo que incluía un cuerpo de baile, audiovisuales y una gran banda que hizo vibrar el Escenario 1 Estrella Damm.

Sus conocidos éxitos (e himnos generacionales) ‘Dirrty’, ‘Beautiful’ o ‘Lady Marmalade’ no faltaron en su show, en el que también presentó algunos de sus más recientes temas en castellano como ‘Pa mis muchachas’. La artista disfrutó de Mallorca durante los días previos en los que estuvo ensayando para su gira europea, que arrancó en la isla.

Justo después de Aguilera otros riffs muy reconocibles tomaron el escenario, los de Franz Ferdinand. La banda liderada por Alex Kapranos trajo la gira de celebración de su carrera a Mallorca e incendió el recinto con 90 minutos de hits sin descanso, convirtiéndose en los auténticos reyes del festival. No faltaron sus grandes clásicos como ‘Take Me Out’, ‘Do You Want To’ y ‘This Fire’.

A la diva del pop le precedieron las guitarras de tintes psicodélicos y gran estilo de Temples, en el que era su primer concierto desde marzo de 2020. Los británicos disfrutaron de volver a repasar su discografía con un sonido sobresaliente. Desde Australia llegaron Cut Copy para firmar el cierre del primer escenario a base de evocadoras melodías y sintetizadores.

Por el Escenario 2 Innside by Meliá pasaron dos de las bandas más interesantes del panorama independiente actual, como son las armonías vocales y ritmos personales de Club del Río y la celebración psicodélica (y ahora con un toque de soul) de Rufus T. Firefly. Con Supergrass se produjo un viaje en el tiempo hasta los noventa, cuando los británicos irrumpieron con himnos como ‘Alright’ o ‘Caught by the fuzz’, que se corearon y bailaron a conciencia en la isla.

El público más joven se entregó por completo al MC argentino Trueno y un show 360º con rap, bailes y guiños a todos los estilos musicales. Tras él, la original propuesta del productor y músico Bronquio y los ritmos tropicales de Klik & Frik pusieron el broche de oro a la jornada.

Los últimos bailes de la noche fueron dirigidos por ‘The Wizard’ Jeff Mills en el rincón electrónico de Mallorca Live Festival, el Escenario 4 - Tanqueray 0,0, donde ya habían sonado los adictivos beats de Red Axes y Cobblestone Jazz, entre otros.

La segunda jornada había arrancado puntual a las seis de la tarde con algunas de las bandas más representativas de la escena musical mallorquina, como Yoko Factor en el Escenario 3 - Ferry GNV, Reïna en el Escenario 5 - Happening Market, Saïm y Bisuri i Els Mossos, ganadores del premio Mallorca Live del Concurso Pop Rock de Palma. El cierre también tuvo sabor local gracias a Trigga, el proyecto que reúne la vieja y nueva escuela mallorquina de hip-hop. El talento joven no faltó este sábado con nombres como Trashi, Baywaves, Cecilia Zango y Paco Moreno.

El refuerzo que la organización implementó en personal de validación, información y barras, así como el adelanto de una hora en la apertura de la carpa para cambiar las pulseras hicieron que la jornada del sábado transcurriera con total normalidad después de las incidencias del día anterior. La organización confirmó cerca de 22.000 asistentes en el Antigüo Aquapark de Calvià.

Muse, cabeza de cartel

Muse pondrá la guinda a esta quinta edición del Mallorca Live Festival. La banda cerrará el cartel del festival en una jornada en la que también se esperan con ganas las actuaciones de Justice, Metronomy, Milky Chance, The Blessed Madonna y Ben Ufo.

La organización mantiene la recomendación de llegar pronto al recinto para evitar las aglomeraciones y estar pendientes de las restricciones de tráfico en la zona, como la salida 14 de la MA-1, que estará restringida y se redireccionará hasta la salida 13 Palmanova. La información completa sobre cómo llegar al recinto así como las tarifas se pueden consultar en https://mallorcalivemusic.com/festival/como-llegar/.

El festival también continúa hoy con su programación diurna y gratuita. Dentro de la programación OFF Mallorca Live, el festival tendrá un escenario en el centro comercial Momentum Plaza de Magaluf donde actuarán hoy Honolili, The Greuge y Jane Yo el domingo a partir de las 13.00. En la misma localización, pero a unos metros sobre el suelo, el festival contará con las sesiones DJ de Sideways y Pahua en el rooftop del hotel INNSIDE by Meliá Calvià Beach a partir de las 12.00 del mediodía.