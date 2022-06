Todos al Mallorca Live Festival

Por fin llegó el día, y qué día. Dos años después el Mallorca Live Festival se reencontró con los conciertos con público en pie, o mejor dicho, bailando, saltando y en algunos casos voceando a pleno pulmón. La primera jornada batió marcas de espectadores, unos 28.000, según la organización, de todas las edades, de todas las tribus —utilizando un término más de los 80—, y de diferentes procedencias, muchos de Palma y la Part Forana, y otros tantos de la Península, sobre todo de Barcelona, y del extranjero. Demostración de que el turismo cultural, el turismo en clave musical, también funciona. Entre los más aclamados de la primera jornada, la de ayer viernes, destacar a C. Tangana.

El rapero y compositor volvía al Mallorca Live tras su actuación en el festival en 2017, ahora ya convertido en una estrella internacional. C. Tangana cumplió con los pronósticos y se convirtió en uno de los grandes reclamos. Muchos vinieron ayer por él para entregarse a El Madrileño, su último trabajo, que conjuga tradición y vanguardia.

El fenómeno Rigoberta Bandini también atrajo a miles de festivaleros y quienes la vieron y escucharon en el Escenario 1, el más grande de cuantas ediciones se han celebrado, vibraron con la autora de Too Many Drugs, el principio de todo. Sobra decir que con Perra y Julio Iglesias Paula Ribó, que así se llama realmente esta artista que no deja de sorprender, se convirtió en el epicentro del Mallorca Live. Pero cuando dejó a todo el público boquiabierto fue con su tema ya conocido Ay mamá, dónde decidió hacer un topless. Su fuerza y poderío escénico tuvo una sincera respuesta.

El festival abrió sus puertas a las 17.45 horas. Aarón López, un mallorquín que en 2019 actuó con su grupo Brish, fue el primero en acceder al recinto, un hito que le costó tres horas de espera. «Valió la pena. Estoy ilusionado y deseoso de ver a C. Tangana y Go Cactus», confesó.

Precisamente Go Cactus fueron los encargados de dar el ‘sus’ en el Escenario 1, a las 19 horas. Los mallorquines, afincados en Barcelona, demostraron por qué ilustres de la talla de Paco Loco o incluso Franz Ferdinand —a quienes telonearon en su momento con motivo de una pequeña gira por el Reino Unido—, han confiado en ellos. Las canciones de Pulaski Street, grabado en Nueva York, arrastraron ayer al baile a los más enérgicos.

La quinta edición del Mallorca Live está siendo la de los récords: cerca de 30.000 personas en su primer día —lo que motivó largas retenciones de tráfico en las inmediaciones del recinto—, 120 periodistas acreditados y 1.600 trabajadores, entre técnicos y otros profesionales del sector que hacen posible esta maratón sonora.

Este año la entrada al festival se realiza junto al circuito de kartings. Lo primero que se encuentra el espectador es un escenario pequeño, el número 5, llamado Happening!, en el que ayer actuaron nombres como Gran Amant, Boye o Emlan. En esta área se han instalado mesas para comer, puestos de food trucks, expositores de maquillaje, de ropa vintage y también stands en el que comprar discos de vinilo. Dejando atrás esta zona, el público puede elegir entre dirigirse a los escenarios 1, el más grande de todos, que ayer, al cierre de esta edición, iba a abrazarse a Izal, y el 3, justo al lado, en el que tocaron, entre otros, The Parrots. Otra opción es desplazarse hasta el 2, la zona del Summer en 2021, aunque a diferencia del año anterior ahora no hay gradas. El césped sí sigue presente. Camino del escenario 4, reservado a la electrónica, hay una zona de chill out en la que relajarse.

La jornada de este sábado está cargada de grandes nombres, entre ellos los de Christina Aguilera, Rufus T. Firefly, Supergrass, Franz Ferdinand y, para los supervivientes, Jeff Mills, a partir de las cuatro de la madrugada.