El decálogo del Mallorca Live Festival

Este viernes regresa por todo lo alto el Mallorca Live Festival, que celebrará su quinta edición del 24 al 26 de junio de 2022 en el Antiguo Aquapark de Calvià. Será la edición más internacional hasta la fecha, con una propuesta ecléctica y de calidad al margen de géneros, estilos musicales o procedencia geográfica. ¿Cómo desplazarse hasta el recinto?, ¿dónde comer? o ¿cómo pagar? Las preguntas típicas que uno se hace en un festival se contestan a continuación:

1.Cómo ir al festival

Ante el volumen de personas que se desplazarán hasta el Antiguo Aquapark de Calviá desde todas las partes de la isla (se esperan hasta 28.000 personas por día), el festival ha organizado un plan para incentivar el uso del autobús y el transporte público. Además, habrá muchas restricciones de tráfico en la zona, como la salida 14 de la MA-1, que estará restringida y se redireccionará hasta la salida 13 Palmanova. La Policía Local de Calvià realizará el corte a la circulación del tramo de Camí Porrassa entre la rotonda de Pirates Adventure y la rotonda 8, los días 24 y 25 de 17.00 a 6.30, y el día 26 de 17.00 a 4.30. Gracias a TIB, el público podrá llegar al festival desde Palma con alguno de los bus lanzadera que saldrán desde dentro de la Estación Intermodal (Dársena 8) hasta el recinto a partir de las 17.00 horas, cada 20 minutos. Este mismo servicio de bus lanzadera regresará a partir de las 00 horas y hasta las 06.30 desde el recinto hasta la Intermodal. La parada del recinto se ubica, tanto para llegada como para salida, en el Carrer de Góngora y frente a Pirates Adventure.

2. La opción taxi

Gracias a Taxis Palma Radio, el viaje entre la ciudad y el festival tendrá un precio cerrado de 25€ desde el Paseo Marítimo (en las paradas de Varadero (Moll Antic), Tryp Palma Bellver y Puerto de Palma). Y gracias a Radio Taxi de Calvià Sociedad Cooperativa, el viaje de vuelta entre el festival y Palma tendrá un precio cerrado de 25€ desde las paradas de taxis habilitadas frente al Western Aqua Park y frente a Pirates Adventure hasta cualquier punto del Paseo Marítimo. Para poder disfrutar de este precio especial, se deberá enseñar la pulsera ya validada o la entrada para el festival y mencionar la promoción antes de comenzar el trayecto.

3.El precio de las entradas

Las entradas de día y abonos para el festival están disponibles desde 59€ más gastos de gestión en la web del festival www.mallorcalivemusic.com y en See Tickets, la ticketera oficial de Mallorca Live.

4.Dónde comer

Más de 30 puestos y food trucks darán forma a la nueva zona de restauración y mercado de diseño, Happening! Market. Vinilos, ropa vintage, maquillaje y purpurina, tatuajes temporales, joyería y artesanía local son algunos de los productos que se podrán adquirir en este área. Dentro de la oferta gastronómica, el producto de proximidad también tendrá su hueco con la repostería 100% local del Forn Santo Cristo o las hamburguesas estilo smash preparadas en coca de patata, dulce tradicional de Valldemossa, de Double Take. También se podrán encontrar stands y food trucks en el área Chill Out y el Escenario 1 Estrella Damm, y en la zona VIP de la mano del restaurante El Bandarra de Palma.

5.Cómo pagar dentro del recinto

Este año el Mallorca Live Festival vuelve con su sistema de pago cashless. Con la pulsera de acceso se podrá pagar dentro del recinto y esta será la única forma de pago dentro del recinto para comida, bebida o merchandising. En Happening! Market podría haber otras formas de pago, anuncia la organización.

6.Para recargar la pulsera

La recarga de la pulsera, pagando en efectivo o con tarjeta, se podrá realizar en los distintos puntos habilitados dentro del recinto, así como a través de www.mallorcalivemusic.com/cashless o la aplicación de Mallorca Live. A través de la web o la app también se podrá solicitar la devolución del dinero que no se haya gastado al finalizar el festival.

7.Los horarios de los cabezas de cartel

Imperdonable perderse a los grandes reclamos del festival por un despiste. Tomen nota de las actuaciones de los grupos cabezas de cartel: Muse, el domingo, en el Escenario 1 Estrella Damm, de 00.30 a 02.00; Franz Ferdinand, sábado, Escenario 1, de 00.30 a 02; Justice, el domingo, Escenario 2 Innside by Meliá, de 02.30 a 04.00; C. Tangana, viernes, Escenario 1, de 22.15 a 23.30; Metronomy, el domingo, Escenario 1, de 22.15 a 23.30; Izal, viernes, Escenario 1, de 00.30 a 02.00; Jeff Mills, sábado, Escenario 4 Tanqueray, de 04.00 a 06.00; y Christina Aguilera, el sábado, Escenario 1, de 22.15 a 23.45.

8.Cambios de última hora

El productor británico y miembro de la banda The XX, Jamie XX, se incorpora al cartel como sustituto de altura para Peggy Gou, que no podrá visitar Mallorca por motivos familiares. También se incorpora al festival el dúo nacido en Francia pero con sede en Barcelona y propietario del sello Flyance Records KAS:ST para ocupar el lugar de Ela Minus, quien no podrá participar en el festival por motivos logísticos.

9.Conciertos y Dj’s de día en el Off

El festival también contará con una programación diurna y gratuita el sábado 25 y el domingo 26 de junio. Dentro de la programación OFF Mallorca Live, el festival tendrá un escenario en el centro comercial Momentum Plaza de Magaluf. A partir de las 13.00 del mediodía actuarán Pazzvegga, Rotten Kings y Bilo el sábado y Honolili, The Greuge y Jane Yo, el domingo. En la misma localización, pero a unos metros sobre el suelo, el festival contará con distintas sesiones DJ en el rooftop del hotel INNSIDE by Meliá Calvià Beach a partir de las 12.00 del mediodía. El sábado la banda sonora la pondrán Pucheros Atómicos y Los Dos y el domingo será el turno de Sideways y Pahua.

10.Las jornadas profesionales

Artistas, managers, bookers, directores de festivales y demás profesionales de la industria musical internacional, nacional y local volverán a darse cita en el Mallorca Live PRO 2022, las jornadas profesionales organizadas por Mallorca Live Festival que tendrán lugar los días 23 y 24 de junio en la Fundación Miró. Las plazas para asistir a este encuentro son limitadas, pero la inscripción es gratuita y se puede realizar en la web del Mallorca Live Festival, https://mallorcalivemusic.com/pro/, donde también pueden encontrarse los horarios y toda la información actualizada.