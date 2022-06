El arquitecto catalán Jordi Bonet Armengol, director de las obras de la Sagrada Familia de Barcelona entre 1985 y 2012, falleció la noche del lunes a la edad de 97 años, informó su familia en un comunicado. Bonet, experto en la obra de Gaudí, que siguió divulgando una vez que dejó el cargo, era vecino de Llucalcari, en Deià, donde pasaba temporadas, y un enamorado de la Serra de Tramuntana.

"Llucalcari está de duelo. Lo recordaremos amable, atento y buen conversador como era" ha lamentado hoy en su cuenta de Twitter Lluís Apesteguia, alcalde de Deià y coordinador de Més per Mallorca. Su comunicado de pésame ha sido respondido por una nieta del arquitecto, que ha agradecido las palabras de Apesteguia y ha recordado que Jordi Bonet "era un enamorado de Llucalcari y de la Serra de Tramuntana, de la que nos enseñaba los caminos y donde hizo grandes amigos, los Ferrà, los Darder, Francisca en Deià también...esta foto lo dice todo", subraya.

En el año 2011, ofreció una conferencia en la Catedral de Mallorca sobre la intervención de Gaudí, un templo que Bonet calificó como "el laboratorio" más importante del arquitecto catalán, junto con la capilla de la Colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló, señaló. Y abogó por hacer copias del baldaquino de Gaudí por la fragilidad de sus materiales. "Elaboré un informe en el que explicaba que yo haría una copia al menos de una séptima parte del baldaquino, sobre todo de aquellos elementos decorativos (uvas, espigas...) cuyos materiales, irremediablemente acabarán estreopeándose. Y cuando se observe que están ya en muy mal estado, los guardaría en una vidriera. Si no los conservamos desaparecerán, acabarán siendo destruidos, y eso no puede ni debe ocurrir", manifestó hace once años.

También aprovechó para alabar la intervención de Miquel Barceló en la capilla del Santíssim de la Catedral. "A mí personalmente sí hay cosas que me resultan bonitas y acertadas. Pero solo los años harán justicia y solo el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. los arquitectos pasan, como las modas, las obras no. Lo que hay en este mundo es mucha envidia", concluyó.

Con motivo del fallecimiento de Jordi Bonet, el patronato de la Junta Constructora de la Sagrada Familia señaló que Bonet llevó a cabo la construcción de las naves y la ejecución de las bóvedas del interior con bóveda de ladrillo plano, así como toda la investigación previa del proyecto de Gaudí y la introducción de la informática del proyecto.

El patronato ha destacado a Bonet "por sacar adelante las obras en momentos en que la continuación era polémica entre la sociedad catalana", y ha remarcado la labor de difusión de la Sagrada Familia y Gaudí como una de las constantes de su vida.

Bonet formó parte del colectivo multidisciplinar La Cantonada con otros artistas como el decorador Jordi Vilanova, el ceramista Jordi Aguadé, el joyero Aureli Bisbe y el pintor Joan Vila Grau.

Recibió distinciones como la Creu de Sant Jordi, el Premi Ciutat de Barcelona, la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio del Ministerio de Educación y Ciencia y la medalla al trabajo del President Macià.

Dirigió --entre otras-- las obras de la iglesia de Sant Medir de Barcelona, de la Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) y del Monestir de Sant Benet de Montserrat (Barcelona); y también trabajó en la construcción de viviendas, en el ámbito de la arquitectura industrial y en la innovación con nuevos materiales y diseños.

Formó parte de la Fundación Gala-Salvador Dalí, del Patronato de la Sagrada Familia, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Òmnium Cultural, la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Orfeó Català, la Fundació Pau Casals y del Patronat dels Monestirs de Sant Cugat del Vallès.