La 103 convocatoria del concurso de Juventudes Musicales de España ya tiene galardonados en las dos modalidades que se convocaban: piano e Instrumentos sin modalidad propia. Los días 17, 18 y 19 de junio se han celebrado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid ambas modalidades del Concurso Juventudes Musicales de España, el histórico certamen organizado por Juventudes Musicales de España (JM España). Esta 103ª Convocatoria correspondía a las modalidades de piano e Instrumentos sin modalidad propia. De los trece participantes de piano en la fase presencial, pasaron a la final un total de seis finalistas, siendo nueve los participantes en la modalidad de otros instrumentos (acordeón, arpa, órgano y percusión), los cuales presentaron una gran variedad de repertorios y demostraron un alto nivel interpretativo.

Los Primeros Premios han sido para Joan Miquel Fiol Villegas (Mallorca, 1999) en la modalidad de piano y al percusionista Ismael Azidane Chenlo (Pontevedra, 1998) en la modalidad de otros instrumentos. El Segundo Premio de piano recayó en Alexander Beliakov de Felipe (Marbella, 1999) y en instrumentos sin modalidad propia en el acordeonista Juan Martín Cuartas (Santander, 1998). Ambos realizarán conciertos en el circuito de la Red de Músicas de JM España: dos temporadas los primeros premios y una los segundos.

El ganador de la modalidad de Otros instrumentos obtuvo también el Premio EMCY por ser el concursante con mayor puntuación de ambas modalidades. Dicho premio lo otorga la European Union of Music Competitions for Youth, de la que el Concurso Juventudes Musicales de España es el único miembro español, y consiste en la inclusión del ganador en el catálogo internacional de la EMCY.

En esta 103 Convocatoria se ha celebrado por segunda vez la nueva modalidad de Acordeón, arpa, percusión y demás instrumentos sin modalidad propia, incluyendo en esta edición el órgano, que reúne a todos aquellos instrumentos que no cuentan ya con una modalidad propia dentro del Concurso Juventudes Musicales de España, que son Cuerda (Arco y Guitarra), Piano, Cámara, Canto y Viento (Metal y Madera), además de Música Antigua y Jazz. Esto convierte en el certamen de JM España, fundado en 1979, en el único concurso que convoca a todos los instrumentos de la orquesta.

De los treinta y seis pianistas presentados en la modalidad de piano, quince fueron seleccionados para participar en esta fase presencial, cancelando dos de los participantes por motivos ajenos a la organización. De los diez solistas seleccionados en la modalidad de otros instrumentos, participaron en la fase presencial un total de nueve, cancelando por idénticos motivos. De los solistas en la modalidad de piano accedieron a la final seis, tal como prevén las bases del Concurso: Pedro Gonzalo Andino Aguinagalderomalde, Andoni Andrada Pozo, Alexander Beliakov de Felipe, Paula Belzunegui Moreno, Javier de Diego Bermejo y Joan Miquel Fiol Villegas. En la modalidad de otros instrumentos accedieron a la final: Andoni Andrada Pozo (órgano), Ismael Azidane Chenlo (percusión), Claudia Paula Besné Villanueva (arpa) y Juan Matías Cuartas (acordeón).

El jurado del concurso está presidido por el compositor Jesús Rueda, contando como vocales en la modalidad de piano con el pianista Miguel Ituarte, la pianista Marta Zabaleta, la pianista Cordelia Höfer-Teutsch y con el crítico y gestor Justo Romero. En la modalidad de otros instrumentos sin modalidad propia cuentan como vocales el percusionista Antonio Martín, la acordeonista Nekane Iturrioz, la arpista Susana Cermeño y la organista Saskia Roures. Antonio Martín actuará como como secretario de Juventudes Musicales de España, como secretario sin voto. El jurado se regía por los estándares internacionales de la European Union of Music Competitions for Youth (EMCY), de la que el certamen de JM España es el único miembro español. Estos estándares indican que el jurado no delibera sino que emite unas puntuaciones anónimas y de las medias de todas ellas se obtiene el resultado.