El productor británico y miembro de la banda The XX, Jaime XX, se incorpora en el cartel del Mallorca Live Festival como sustituto para Peggy Gou, que no podrá asistir al evento por motivos familiares, tal y como ha explicado en un comunicado,y promete regresar en su próxima edición en 2023. También se incorpora al festival el dúo artístico KAS:ST, quienes actuarán en lugar de Ela Minus, que no vendrá a Mallorca por problemas logísticos.

Este viernes arranca el Mallorca Live Festival y será la edición más internacional hasta la fecha, con una propuesta ecléctica y de calidad al margen de géneros o estilos musicales que incluye a nombres de la talla de Muse, Christina Aguilera, C. Tangana, Editors, Supergrass, Franz Ferdinand, Izal, Cut Copy y Jeff Mills entre otros.