MDMAR: «Escribo como autoterapia, de superación, de un camino a una mejor vida»

Recién llegada de Plovdiv, donde ha participado en el Spike The Bulgarian Music Showcase, festival que le ha permitido contactar con promotores ingleses y holandeses, MDMAR, nombre artístico de Maria del Mar Payeras Prats, es uno de los alicientes del Día Europeo de la Música. Una celebración que le pillará este martes 21 de junio a las 12.30 horas en la plaça de la Reina —espacio en el que las canciones serán protagonistas entre las 11.30 y las 22.30—, y en el que cantará contra «la homofobia y el racismo» y en pro del sector musical.

«En las letras de mis canciones trato temas personales. Escribo como autoterapia», señala MDMAR. «Son canciones que hablan de la vida, del amor y el desamor, de cuando te pierdes y no te encuentras, de la superación, de superar la soledad, de la depresión», añade la autora de temas como Magic dust, Sometimes o Come to find me, en la que aborda algo tan complejo como el haber sido víctima de una agresión.

En Better Life (Blau Produccions, 2022), disco que publicó hace solo unos meses y que incluye ocho canciones, todas en inglés, también hay luminosidad y positivismo, en el corte que da título al álbum y también en Like at Home, que cuenta con la colaboración de Luis Alberto Segura (L.A.).

L.A. «un plus»

«Contar con L.A. es un plus. Su música es un referente para mí. Cuando le propuse esta colaboración me dijo que sí enseguida y me aseguró que le molaba mucho la canción, a la que le dio varias vueltas. Yo se la presenté más acústica y melancólica y él la transformó en un tema más alegre y esperanzador», apunta Maria del Mar al tiempo que subraya algunas afinidades con el aplaudido cantante y guitarrista: «La sensibilidad a la hora de hacer las canciones y también el gusto por el folk indie».

La otra colaboración del disco la firma Cooza, cantante queer de indie folk de la escena de Inglaterra, donde Maria del Mar vivió tres meses. «Aun no me dedicaba a la música, de eso hace unos cinco años. En aquel momento estudiaba inglés y trabajaba de camarera», recuerda.

Influenciada por los australianos Angus & Julia Stone, Cage the Elephant o el exintegrante de One Direction Harry Styles, la cantautora de Marratxí de origen brasileño (nació en Novo Aripuanã, en el estado de Amazonas, en 1996) cuenta dos discos publicados hasta la fecha, About love y el citado Better Life, además de algunas canciones en catalán y castellano. «Better Life significa para mí un disco muy especial. No me esperaba que me cogiera un sello como Blau. Fue Jaume Gelabert, responsable de la producción y miembro de mi banda, quien me presentó a Miquel Àngel Sancho. Es un disco que representa un paso adelante artística y personalmente. Habla de superación, de seguir avanzando, de un camino a una mejor vida», comenta en referencia a un trabajo que ha visto cómo el sencillo Like at Home era masterizado por Sean Magee en los Abbey Road Studios de Londres, conocidos por el uso que hicieron de los mismos no solo los Beatles, también otros nombres propios de la historia de la música como Pink Floyd, Stevie Wonder, Iron Maiden, Michael Jackson, U2 o Amy Winehouse.

El de Plovdiv (al sur de Bulgaria) ha sido el primer encuentro con promotores y otros responsables de la industria al que acude MDMAR. «Nos interesaba el hecho de salir de aquí y darnos a conocer por Europa», comenta. Entre sus logros, algunos contactos con la BBC y un concierto cerrado en Holanda.

Por tierras búlgaras le acompañó Jaume Gelabert, con quien volverá a contar, al sintetizador, en uno de los grandes conciertos programados en su agenda para este verano, el del próximo 23 de julio, abriendo el Canet Rock d’Alcúdia, al frente de una banda que completarán Josep Font (batería), Miquel Moyà (guitarra eléctrica) y Miquel Bennàssar (bajista).