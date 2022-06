Delaporte: "La electrónica permite, por lo menos un ratito, salirte de tu cuerpo"

Junio, arrancan los festivales de verano.

Tenemos muchísimos este año. De aquí a noviembre hay como 35 o así. Una barbaridad, así que a tope.

¿Qué han preparado para el Mallorca Live?

Venimos a Mallorca con toda la artillería, con todo el equipo de luces, con todos los músicos, seremos cuatro en el escenario. Será una fiesta importante.

¿Hay que venir con zapatillas cómodas para el baile?

Sí, sí, con zapatillas cómodas y chándal, nada de venir muy mono o muy mona. Tengo ganas de ver a la gente bailar, que ya hacía falta.

“No puedo defender un directo si no puedo bailar”, ha confesado en alguna entrevista.

Totalmente. Cuando yo voy a un concierto en un festival, como espectadora, lo que me pide el cuerpo es bailar, irme de viaje a algún sitio, no tener los pies quietos en ningún momento. Por eso escucho tanta música electrónica… Si no hay baile, no hay chicha.

¿Cuál ha sido su último hallazgo en música electrónica?

Ahora mismo no paro de escuchar a Fred Again, en concreto su disco Actual Life. Se lo recomiendo a todo el mundo.

En el Mallorca Live actuarán el viernes 24 de junio, en el cierre del escenario 2, el Innside by Melia, a partir de las 02 de la madrugada. ¿Cómodos en ese horario?

Francamente, a mí me gusta más un horario tipo las 00, o las 23.00. Yo antes de un concierto no salgo de fiesta, ni mucho menos, voy del hotel al escenario. Para mí la fiesta es el concierto, luego, si me quiero liar, me lio. Actuando a las 02.00, el público, si lleva desde las cinco de la tarde, los que aguanten hasta tan tarde son unos supervivientes, merecen una estatua. ¿Los contras? Puedes encontrarte con la gente o muy cansada y muy zombi, muy Walking Dead, o muy a tope.

Delaporte combina electrónica y pop, o lo que es lo mismo experimentación y placer por jugar.

La electrónica es sinónimo de pasárselo muy bien y, por lo menos por un ratito, salirte de tu cuerpo. El pop también, pero es más de expresar sentimientos.

En 2020 tuvieron que suspender una gran gira a causa de la covid. ¿Ya recuperaron la ilusión y el dinero invertido?

Ese dinero se lo llevó el viento. La ilusión sí la hemos recuperado. Aquellos momentos fueron muy frustrantes.

¿Sus sueños siempre pasaron por la música?

Sí, desde que tenía 13 o 14 años. Llevo haciendo música desde los 10. Después de ver muchos vídeos de Rihanna y Beyoncé, me dije: quiero que mi vida sea esto. Que me pueda dedicar a lo que me gusta es un éxito.