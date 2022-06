El Born será el escenario de nueve conciertos el próximo martes

El Born de Palma acogerá el próximo martes, 21 de junio, hasta nueve conciertos de grupos y artistas locales para celebrar la Fiesta de la Música. Las actuaciones comenzarán a las 11.30 horas y finalizarán a las 22.30 horas. Por primera vez, el Consell de Mallorca colabora con la Associació de Productors Musicals para celebrar este día.

The Greuge, MdMar, Queen Marsa, The Distance,Jane Yo, Amulet, Bruno Sotos, Magma y Bilo son los grupos y artistas que actuarán, por este orden, en el Born y que han sido elegidos por las distintas productoras musicales implicadas en esta Fiesta de la Música. En nombre de ellas, Miquel Àngel Sancho ha reclamado este jueves más colaboración. «Necesitamos estar cada día en la calle, no solo el día 21».

Por parte del Consell de Mallorca, su vicepresidenta y consellera de Cultura, Bel Busquets, ha declarado que su intención es promover la creación y producción de música hecha en la isla y mantener una colaboración similar a la que tienen con el Gremi de Llibreters, con el que hace poco celebraron la Fira del Llibre de Palma, también en el Born.

En este caso, el Consell también ha unido fuerzas con el Ayuntamiento de Palma, ha destacado Busquets.

Cada grupo dispondrá de una hora para montar sus equipos y actuar. Está previsto un descanso al mediodía, de 14.30 hasta las 17 horas, cuando se retomarán las actuaciones.

Bilo tocará temas de Just a game, su disco recién salido al mercado. «Hacemos música fresca, intentamos innovar un poco, basándonos en nuestras influencias hacemos un estilo pop-rock, que puede escuchar todo el mundo, que invita a bailar, a estar tranquilo», ha explicado Sebastian Bass, uno de sus componentes.

Por su parte, Amulet tocará temas del disco que sacó el año pasado. «Con ganas, porque tocar en la calle en Palma siempre es buena señal», ha comentado este joven sobre sus ánimos ante esta Fiesta de la Música.