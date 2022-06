Xavier Moret publica un personal libro de viajes sobre la isla

El periodista Xavier Moret (Barcelona, 1952) acaba de publicar un personal libro de viajes sobre Mallorca, isla que conoce desde hace 50 años y a la que viene con frecuencia. Mallorca, obert tot l’any (Península) habla de lo que le gusta del paisaje, de la cultura y de la gente de aquí. Y también de su gastronomía, a la que dedica parte de cada capítulo.

Moret ha publicado muchos libros sobre sus viajes, normalmente de destinos lejanos, tanto geográficamente como culturalmente: Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Congo, Islandia, Armenia o el Oeste de Estados Unidos forman parte del listado de lugares visitados, algunos en más de una ocasión, y lo demuestra al escribir de ellos con mucha más profundidad. Es el caso de Mallorca, Obert tot l’any.

«Al ser una isla tan cercana y un lugar en el que he estado tantas veces, no podía darle el mismo tratamiento que a un país como Armenia o Japón, sobre los que he escrito desde un punto de vista superficial. He leído a muchos autores de las islas y me interesaba ver qué habían escrito ellos y el contraste… No era solo explicar el paisaje, sino rascar un poco y buscar la historia, la cultura y los personajes que hay detrás de este paisaje, intentando huir del elemento más turístico que siempre se vende de entrada, lo más superficial», explica sobre este personal libro de viajes.

Xavier Moret se declara un enamorado de las islas, «un illòman», y avanza que ha huido de lugares tópicos y turísticos, tarea difícil. «Cuesta, evidentemente. De Mallorca se ha escrito mucho y se ha escrito bien, y desde todos los puntos de vista posibles. Pero el libro de viajes lo que tiene de bueno es que es personal, manda el yo, no es una guía donde manda la objetividad de restaurantes, de museos, de hoteles… El que manda es mi paseo por la isla e irme parando en lo que me interesa. Evidentemente si hablo de Valldemossa saldrá George Sand, pero no quiero que sea solo esto. Y si hablo de Deià, sale [Robert] Graves, pero no es solo algo superficial, sino intentar profundizar un poco, hablando con gente que conozca bien la isla y que me explique cosas interesantes».

De la isla lo que más le interesa es la Serra de Tramuntana y los pueblos de esa zona, «quizás porque es lo primero que conocí cuando tenía 20 años en el primer viaje», aunque también ha ido descubriendo que los núcleos del Pla «tienen una personalidad muy fuerte y unas fiestas populares muy interesantes» y el paisaje más abrupto del área de Artà, Cap Farrutx… «A medida que vas conociendo la isla, te vas entusiasmando por otros lugares que en principio no te llamaban la atención», comenta.

Paisaje, historia, tradiciones...

«Es cierto que he huido de los lugares más turísticos, pero también he querido ir explicando historias del resto de la isla, y a veces me sorprendía a mí mismo. En lugares a los que iba sin la intención de escribir, me comenzaban a explicar historias, las encontraba interesantes y las incorporaba al libro», añade sobre este libro.

Como en Misteri a Deià, novela suya ambientada en Mallorca y recientemente publicada, Moret demuestra a lo largo de las páginas su conocimiento sobre la cultura mallorquina y sus tradiciones. «Las islas suelen ser sitios interesantes, porque concentran la historia, la cultura y tanto Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera me interesan mucho y he viajado desde hace años. No deja de ser la mirada de un foraster, pero aún así he procurado hablar con mucha gente de las islas para que me expliquen su historia y peculiaridades».

En cada capítulo ha incluido algo de la gastronomía mallorquina. «En un libro de viajes siempre es importante, pero en el caso de Mallorca lo es más porque es variada y rica», concluye Moret.