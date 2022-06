Marga Platel: «Con admiración por nuestros ancestros pretendo transformar un producto local en universal»

Marga Platel nació en Son Servera pero desde hace 28 años reside en Cala Rajada junto a su pareja y sus tres hijos. Originariamente maestra de educación especial, actualmente dirige el centro educativo de Aproscom Fundación, profesión que combina con su actividad artesanal.

Desde muy pequeña tuvo especial interés por todo aquello que estuviese relacionado con la experimentación directa de la manos sobre los materiales. «Mi abuela paterna realizaba objetos de artesanía y parte de su familia se dedicaba a la elaboración de obra de palmito. Ella era natural de Artà y siempre quedará en mi recuerdo una casa familiar en el centro del pueblo cuyo sótano tenía la función de almacén de obras de palmito. Las cestas amontonadas unas sobre las otras y los enormes manojos de palmito atados con un cordel me fascinaban. En su tiempo libre, mi madre se dedicaba también a labores artesanales y observar los movimientos de sus manos era algo hipnótico. Todo ello contribuyó a despertar en mí el interés por experimentar y la necesidad de crear con las manos», explica.

Hace diez años, su pareja y sus hijos le regalaron unas agujas antiguas heredadas de su abuela junto con una cesta de palmito elaborada por la que es su maestra artesana. Desde entonces ha ido aprendiendo, perfeccionando y creando sus piezas. Ha colaborado con Rosa Esteva creando algunas piezas para su marca Cortana, así como también con María y Teresa Solivellas para su tienda de artesanía ubicada en el restaurante Ca Na Toneta.

¿Cuando nació Platel Natural Designs?

Hace aproximadamente un año, y gracias a Rosa Esteva, por la que tengo una grandísima admiración. Tenemos una estrecha relación de amistad y total confianza. Ella me ha dado el empuje y la confianza para mostrar públicamente mis obras. Me animó a crear una cuenta de Instagram con el nombre de la marca y al día siguiente ya estaba funcionando.

¿Qué implica su consigna «tradición e innovación»?

Recuperar y poner en valor la tradición de nuestros ancestros en lo que respecta a la artesanía del palmito mediante el diseño de piezas innovadoras de diseño exclusivo. Mis obras están elaboradas minuciosamente consiguiendo piezas de orfebrería natural. Desde mi respeto y admiración hacía la artesanía de mis antepasados y con amor pretendo innovar para transformar un producto local en universal

¿Cómo es su proceso creativo?

Empieza con la recogida de la palma durante el mes de julio. Se arrancan la hojas con unas tenazas específicas y posteriormente se extienden al sol durante unas tres o cuatro semanas para que se sequen. Una vez secas se blanquean con azufre, que además les da una mayor flexibilidad que facilita el trenzado. Con el trenzado como base, voy cosiendo y dando forma a los diseños.

¿Son piezas únicas creadas para una persona?

Sí, son piezas hechas totalmente a mano que realizo por encargo. Esa es la magia que me inspira durante todo el proceso, establezco una relación con el cliente que va más allá de lo material. La pieza puede ir variando en función de esa conexión con la persona, es casi un proceso de meditación, además creamos un vinculo especial que se materializa en el momento de la entrega.

En pleno reinado del usar y tirar, ¿supone un reto para la artesanía?

Con mis creaciones pretendo contribuir a la toma de consciencia y al cambio de mirada. Apostar por lo artesanal con materiales naturales es conectar con el medio natural, con las personas, ir despacio, apreciar la belleza y sentirla, apostar por lo diferente y exclusivo.

¿Contribuye el uso de materia prima local a la economía propia de la zona?

Claro que sí pero hay que creer en ello. Intento dar continuidad al producto local y no desestimo la posibilidad en un futuro de crear talleres para enseñar y posibilitar puestos de trabajo.

¿Es una artesana en extinción o parte del renacimiento de una nueva generación?

Para nada. Soy una artesana a largo plazo y de manera indefinida. Me encantaría contribuir a la reactivación de la artesanía local por parte de las nuevas generaciones.

¿Tiene la artesanía mallorquina suficiente reconocimiento como modelo de sostenibilidad?

Creo que se está generando un movimiento de cambio. Ahora mismo en la islas existen cada vez más personas que son grandes referentes. Se necesitan políticas que contribuyan a cambiar nuestro modelo económico y que contribuyan dando apoyo y visibilidad a la artesanía ¡hay que creer!

¿Pueden convivir la producción en serie y la producción artesana?

En mi caso esa convivencia me sirve como una oportunidad para darme cuenta de hacia donde no quiero ir y me reivindica mi elección.

La artesanía promueve la identidad cultural colectiva de una comunidad y la conservación de sus recursos, ¿sería susceptible de ser promovida como atractivo turístico?

Sí, la artesanía es un recurso importante susceptible al atractivo turístico de calidad, un modelo turístico con capacidad de apreciar el arte de crear mediante materiales naturales y propios del lugar.