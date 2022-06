Carlos Garrido: «Palma se ha subido a una espiral de precios altos, falso lujo y cultura de pacotilla»

Carlos Garrido reflexionará sobre su idea de la ciudad de Palma en la librería Drac Màgic, el próximo miércoles día 15 a partir de las 20 horas. El escritor, autor de libros como Palma íntima y Metáforas de ciudad, intervendrá con un monólogo, que se llama escuetamente Palmesanos, y por el que desfilan muchos personajes y lugares de la ciudad.

Garrido lleva desde 1975 viviendo en Palma, donde ha tenido hasta trece domicilios y ha vivido en zonas como Canavall, Canamunt, el Terreno, Son Armadans, la Bonanova o el Eixample. «Yo llegué a Palma desde Barcelona, en 1975. Y en aquel momento, Palma era mi ciudad ideal. Humana, abarcable, con facilidades para la vida práctica. Me encantó. Y es curioso, una noche caminando con viento por el camí De Son Bono, en Génova, me detuve y dije: Quiero vivir aquí. Pensaba que sería imposible. Pero ya ves, poco después pude cumplir mi deseo. Y aquí sigo», recuerda.

Su relación con Palma, como la de muchos ciudadanos, ha tenido altibajos, momentos dulces y otras episodios más agrios. «Para mí, Palma ha tenido siempre un problema de autorreflexión. Tanta propaganda turística, tanto la mejor ciudad del mundo para vivir. Tantos tópicos pensados para que vengan turistas, y al final nosotros nos los hemos creído y todo. Y en lugar de reflexionar y analizar críticamente los problemas de la ciudad, seguimos viviendo de eslógans turísticos, que se repiten día a día en los medios. Como ciudad, sigue siendo cómoda y agradable, pero acumula cada día más problemas. Y me da la impresión de que ni siquiera muchos de los propios palmesanos son conscientes de ello», se lamenta.

¿Cómo se imagina Carlos Garrido la Palma del futuro? «Palma se ha subido a una espiral de precios altos, falso lujo, ocio callejero y cultura de pacotilla que no hacen presagiar nada bueno. No puedo imaginar cómo será la ciudad del futuro, si es que hay futuro. Porque en el fondo todo es un montaje con alfileres bajo la creencia de que el crecimiento será eterno y progresivo. Cuando la historia nos demuestra lo contrario. A mí por ejemplo me produce gran tristeza ver cómo desaparecen los comercios tradicionales uno tras otro. Sin que quede apenas un testimonio de lo que fueron. El actual caso del Terreno, una barriada con gran personalidad y encanto, lo dice todo. Se dejó decaer para ahora reurbanizarla con criterios que no tienen nada que ver con su raíz, y su razón de ser», espeta.

Palmesanos está concebido como una panorámica sobre la Palma contemporánea, y a la vez una reflexión sobre la personalidad de la ciudad y sus gentes. Siempre desde un punto de vista tierno y humorístico. «Hago un poco de repaso de los personajes que me permitieron entender la ciudad y su carácter. La madona de Génova que solo había ido a Palma tres veces, el patricio respetable de alcurnia y de Canamunt, el carisma de na Paquita de Can Martí como exponente de la gente luchadora de Canavall, el maestro Andrés Ferret y sus noches por Gomila. En muchos casos son mundos del pasado. Pero en cierta manera siguen siendo actuales», señala.