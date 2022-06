El Día Europeo de la Música se celebrará a lo grande este año en Palma, con doce días de actividades y conciertos en diferentes barrios que se han organizado en colaboración con ProMúsics, el colectivo que trabaja por la defensa de los músicos profesionales de Balears.

Del 18 al 29 de junio, con el día 21 como jornada protagonista, se apuesta por la música con una programación cultural descentralizada que se desarrollará en la plaça Quadrado, la plaça Porta Santa Catalina, Camp Redó, Son Sardina y Son Gotleu, en cuyos escenarios actuarán artistas como Piergo, The Monkey Swingers, Francina Mateu Jazz, Glassford & The Providence y Little Rock Band.

También habrá actuaciones relacionadas con la muestra Ressó del Casal Solleric como el concierto de música electrónica del 17 de junio, a cargo de Víctor Moragues y Pedro Trotz. En homenaje al compositor y musicólogo Xavier Carbonell se ha programado un Concert de Flautes, impulsado por el Conservatori Superior de les Illes Balears.

El 21 de junio, el Día de la Música, habrá distintas actuaciones, como un concierto de música de cámara en el Casal Balaguer o el que ofrecerá Simfovents en la plaça Major.

El Castell de Bellver acogerá a Maria Hein el día 22 y al grupo de indie rock canadiense Royal Castles el día 28, este último de la mano de los organizadores del festival Pecan Pie.

“Hemos intentado que la programación sea variada estilísticamente y hemos contado con la implicación del sector”, ha valorado durante la presentación de la programación, hoy en Can Balaguer, el coordinador de Cultura, Miquel Àngel Contreras.

Vicenç Borràs, por su parte, ha destacado, en nombre de los grupos contratados, que resulta “interesante y positivo que se celebre un acontecimiento como este en Palma. Nuestra vida es tocar en directo y es un placer regresar a la normalidad”, ha añadido.

Por último, el teniente de alcalde de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha remarcado que desde el ayuntamiento se ha conseguido que “la música tenga un papel relevante todo el año en nuestra ciudad”.