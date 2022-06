Valentín Silvéstrov y Boris Berman, reencuentro musical en Mallorca a favor de la ONG de José Andrés

El pianista ruso Boris Berman (Moscú, 1948) y el compositor ucraniano Valentín Silvéstrov (Kiev, 1937) se han reencontrado en Mallorca después de 30 años. El primero interpretará este sábado composiciones del segundo en un concierto en el celler Tianna Negre, en Binissalem (a las 19.30 horas), que forma parte del Festival Internacional de Música de Deià y que tiene fines solidarios, ya que la recaudación por las entradas se destinará a la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés, que está ayudando a víctimas de la guerra en Ucrania.

Berman tocará hoy Triade, Elegy, Sonata 2, Kitsch-Musik, Sonata 3 y Bagatels, composiciones de Silvéstrov habituales en sus conciertos y que dentro de pocos días grabará en Francia. Este viernes, en una sala del ecoturismo Sa Bassa Rotja, en Porreres, que participa también del Festival Internacional de Música de Deià, los dos músicos, quienes se conocen desde hace unos 50 años, se pusieron a trabajar mano a mano al piano. El compositor marcaba exactamente cómo debía sonar una determinada pieza, mientras el experimentado pianista la ejecutaba al momento. Para Berman, director del departamento de piano de la Escuela de Música de Yale y nominado, hace unos años, a un premio Grammy, Silvéstrov «es uno de los más importantes compositores contemporáneos y también un entrañable y sensato ser humano».

Durante la invasión rusa y con las bombas cayendo sobre Kiev, el compositor, y también pianista, se vio obligado a escapar de su ciudad y emprender un arriesgado viaje que finalizó en Berlín, donde reside actualmente. Silvéstrov recurre con frecuencia a poemas y citas de grandes autores y compositores y cree que en las actuales circunstancias, «hoy, Chaikovski, Tolstói, Dostoyevski y Pushkin serían refugiados, porque esa mentalidad imperialista no es la cultura rusa». Y añade: «Ahora, cuando miles de personas han tenido familiares asesinados, hay una fuerte resistencia al idioma ruso en Ucrania y eso es lo que el actual régimen ha producido». Un lenguaje basado en tanques y armas, dice.

Por su parte, Berman quiere dejar clara su posición: «Dejé Rusia hace casi 50 años y no siento ninguna lealtad al país y al régimen actual, que considero bárbaro y criminal».

«Me convertí inesperada y extremadamente sensible a las noticias de esta guerra. No tengo amigos cercanos viviendo en Ucrania, Silvéstrov es la persona más cercana que tengo y pese a eso, me afecta mucho. Profesionalmente, me sumergí mucho más profundo y de una manera más personal en su música de lo que estaba», reflexiona Berman.

En este reencuentro tras 30 años, ahora se están "redescubriendo mutuamente y aprendiendo uno del otro", comenta Berman, quien habitualmente toca composiciones de Silvéstrov y de Brahms. El concierto de este sábado consta de un «programa bastante único porque es raro tener la oportunidad de escuchar en un solo concierto la evolución y desarrollo del estilo de un compositor a lo largo de 60 años. Porque la primera pieza que se tocará fue escrita en 1962 y la última lo fue este año. Es tremendamente interesante». El propio Silvéstrov cree que su estilo actual está muy conectado con la primera pieza que se tocará en este programa.

Pese a tener una carrera profesional muy extensa, Boris Berman piensa que hay muchas cosas que debe aprender todavía: «Cuanto más trabajo, más siento que hay aspectos de la música que aún no he descubierto», afirma. Sobre qué le motiva para seguir trabajando, el pianista asegura que comparte la respuesta que ofrece Silvéstrov: «No hay intención de ir más allá, pero sí hay intención de, mientras vivamos, ser testigos de nuestro tiempo».