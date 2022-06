Remedios Zafra: «La obligación de producir mucho nos impide hacer un trabajo con valor y sentido»

La conferencia en es Baluard de la filósofa y ensayista Remedios Zafra, titulada 'Frágiles y productivos contra la precariedad', continuará este viernes con un seminario en el marco del programa Laboratorio de Arte y Pensamiento.

En Frágiles habla del trabajo «que no implique explotación ni se apropie de la totalidad de la vida», como ha ocurrido siempre. Ahora hay que añadir la precariedad generalizada. ¿Por qué hemos empeorado?

Aunque ha ocurrido toda la vida, hay una singularidad en los trabajos actuales, sobre todo en los creativos y académicos. Han sufrido una gran transformación a causa de la tecnología, que pese a que puede ser una gran aliada, no lo es cuando se apropia de los tiempos que nos pertenecen. Los dispositivos vienen con nosotros, estamos siempre conectados y nos dan la sensación de que ya no hay horario ni espacio laboral mientras haya trabajo pendiente. El teletrabajo no ha sustituido a la presencialidad, sino que la está amplificando. En el libro lo llamo vida-trabajo, que es como una fuente que nunca deja de brotar y provoca una suerte de ansiedad que nuestros padres no llegan a entender. Nos dicen: «Hija, ¿por qué estás siempre trabajando?» Por eso a la precariedad laboral y económica hay que añadir esta precarización de la vida.

¿Todo está entrelazado?

Sí, la precariedad se ha vuelto transversal, con la sensación de que estamos metidos en rutinas sometidas a presiones que llevan a dicha ansiedad, como cuando piden entrega rápida, aceleración e hiperproductividad de la forma que sea. La presión de la prisa, este invento capitalista, también precariza el trabajo debido a que con poco tiempo no le podemos dedicar la concentración ni la profundidad que querríamos.

Y con la que disfrutaríamos.

Exacto, pero la obligación y la urgencia de producir mucho nos impiden hacer nuestro trabajo con valor y sentido, que sabemos que es importante. Esa es la otra precariedad existente.

Cuando un explotado llama a un rider para que le lleve la cena a casa tras una dura jornada, contribuye a la explotación. ¿Cómo se para este círculo?

Creo que una perversión de las formas de vida-trabajo es que nos hacen cómplices a todos de que se mantenga la precariedad y la autoexplotación de los otros. Es un sistema de horizontalización de la precariedad y de falta de complicidad y empatía entre los precarios. Seguimos la inercia y unos mantenemos a los que se hallan por debajo en la cadena, como los riders o teleoperadoras, es decir, interlocutores que nos han puesto y que soportan todas las críticas que van dirigidas a sus empleadores. En el libro El bucle invisible hablo de esa sensación de círculo, rutina, bucle, y ante la interpelación de cómo se rompe, me remito al filósofo Adorno, que dice que la esperanza está en el desvío frente a la continuidad. Nuestra tarea es ser capaces de encontrar el desvío.

¿La reforma laboral es mejor que nada o deberían haberla aprobado sin la patronal?

Creo que el cambio requiere consenso y que no tiene sentido oscilar para terminar reforzando al que está al otro lado. Cuando se excluye a alguien, terminamos polarizando las cosas y al final eso repercute negativamente. Una forma de subvertir este sistema que crea polarización es buscar consensos, empatizar, palabras que no están de moda pero que son muy necesarias.

Se ha hecho viral un artículo titulado Que le jodan a la pasión, pagadme por mi trabajo, como lo que afirma en El entusiasmo. ¿Tener vocación es una trampa?

Está siendo instrumentalizada para mantener este sistema de precariedad. Lo hacen muchos empleadores sabiendo que hay una multitud de gente igual de vocacional, muy cualificada y con ganas de trabajar. En un contexto así, eligen al más entusiasta, ya que estará dispuesto a dar más por menos, y es terrorífico porque alimenta la precariedad. Pero no comparto la frase «que le jodan a la pasión», debido a que pasa por alto lo que hablábamos de querer hacer bien el trabajo, con valor y sentido, disfrutando de él, con pasión. Eso es un tesoro, no se debe menospreciar, ya que son los trabajos que transforman el mundo o ayudan a cambiar las cosas. Que nos paguen lo que toca es básico, aunque no puede quedarse ahí la reivindicación.

¿El fenómeno recién iniciado en EEUU La Gran Dimisión es un aviso a navegantes?

En España aún no ha ocurrido y parece que los empleadores se sienten seguros de que nunca se tendrán que ver en el lugar en el que está la masa, la mayoría, por lo que pasan por alto el problema estructural. Hay una falta total de empatía, que provoca frustración entre los trabajadores precarios. Aunque en EEUU se ha dado una concatenación de factores, es muy llamativo que en el reino del capitalismo haya ocurrido esto, que millones de personas hayan dejado sus empleos tras analizar «para qué seguir trabajando así». Este fenómeno tan transgresor tiene que ver con el hartazgo, el agotamiento al que han llegado, y se ha producido un contagio. Parece que han dejado de mirar la frontalidad de la pantalla y se han girado hacia los de al lado y han dicho: «Si estas personas lo han dejado, yo también puedo». El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, advierte de que es un punto de inflexión del capitalismo y yo también lo veo así.

Se dice que los millennials son la generación quemada, aunque hay quien los ve como «flojos». ¿Qué opina?

Llevamos mucho proyectando en ellos un futuro desalentador, donde no saldrán de pobres, no tendrán pensiones, continuarán concatenando crisis tras crisis. Suena terrorífico para quienes quieren construirse un porvenir, por lo que cabe ser empáticos y comprender a qué se exponen. Poner el énfasis en el esfuerzo o la falta de él es querer evitar el problema estructural.

¿Les va a dar un mensaje de esperanza a los inscritos en su seminario en es Baluard?

Lamento venir a perturbar, pero es la misión de los que nos dedicamos al pensamiento, no con el fin de causar resignación, sino lo contrario, para ayudar a entender que es necesario este malestar para tomar conciencia y que nos permita hacer el desvío frente a lo siempre igual de lo que hablaba Adorno. Todo lo que ha generado un cambio colectivo comienza con una perturbación, aunque ahí está la esperanza, que debe ser colectiva.