León Benavente: "Si expresas una opinión, sea cual sea la temática, ya es una canción política"

León Benavente llevan casi una década narrando la vida con una voz y un sonido particulares que ya son referencia en la escena musical española. ERA es como han titulado su cuarto álbum. Les gustan las palabras polisémicas, por eso los títulos de sus dos últimos trabajos pueden dar lugar a la ambigüedad. ‘Era’ es una palabra sencilla y, a la vez, cargada de significado; una palabra enigmática con varias acepciones que condensan su carácter inquieto. Remite entre otras cosas a la disrupción provocada por la pandemia, y al paso del tiempo. El confinamiento cortó en seco la última gira del grupo, y en otoño de 2020 empezaron a dar forma a su nuevo álbum con la intención de no repetirse. Los textos siempre certeros y sugerentes de Abraham Boba, repletos de guiños (Blade Runner, Marina Abramovic, T. S. Eliot…), se integran en composiciones donde la base de grupo de rock se funde con elementos electrónicos. Del tiempo y de la (no) nostalgia hablamos con el vocalista.

Esta vez no habéis arrancado la gira en Murcia, como solía ser habitual.

No. La verdad es que sí que lo hemos hecho muchas veces ya desde el primer disco. Aquel primer concierto de León Benavente en la sala 12&Medio ya era un clásico, pero en este caso, también por cuestiones logísticas, tuvimos que hacerlo en Asturias. Pero ya teníamos ganas de volver a Murcia.

¿A qué alude exactamente eso de ‘ERA’?

Al final, si hay un hilo conductor entre todas las canciones del disco es el paso del tiempo (refiriéndonos a él de diferentes maneras). Tampoco sabría decir si hay un tema concreto, pero sí que es verdad que es un título corto pero polisémico; tiene muchos significados, pero quizá el más adecuado en este caso es el que se refiere a lo que se transforma, a lo que deja de ser con el paso del tiempo, que no tiene por qué transformarse en algo necesariamente negativo, ni mirar hacia atrás de forma negativa, sino todo lo contrario.

¿Qué os ha guiado en este disco? ¿En torno a qué temas gira?

Sobre todo, en cuanto a lo lírico, a lo que se deja atrás, aunque luego también puede estar relacionado con lo musical, porque en el fondo siempre estamos intentando hacer un disco nuevo, distinto, o prácticamente crear un grupo nuevo en cada disco (aunque eso sea totalmente imposible porque la personalidad del grupo ya está marcada). Puede ser que haya gente que lo vea muy distinto, o que lo escuche y lo vea parecido a los otros, pero a nosotros lo que nos guía siempre es intentar cambiar las cosas y recorrer nuevos caminos, y en este caso quizá lo hemos llevado más al extremo que en otras ocasiones, y quizá sea esa en realidad la esencia de este álbum.

¿Se ha hecho con los mismos elementos que los anteriores?

Más o menos. Quizá le hemos dado más importancia a todo lo que tiene que ver con la electrónica: hemos introducido cajas de ritmos, hay más programaciones... Pero, sobre todo, es un disco de formas de canciones distintas. Sigue habiendo ese tipo de temas que mucha gente relaciona con León Benavente: sin estribillo, canciones-río que van desarrollando el tema, más narrativas..., pero también las hay más clásicas. No sé, quizá sea el disco más distinto de los que hemos hecho.

Luis ha vuelto al bajo y deja la guitarra, César usa la batería como un complemento, tú además introduces el piano acústico. ¿Buscabais reinventaros o era por jugar?

Al final las herramientas que utilizas, los instrumentos y elementos con los que juegas en la composición, muchas veces acaban determinándola. Simplemente intentamos vestir las canciones de la mejor manera posible, y en ese proceso nos dimos cuenta de eso que tú dices: que Edu estaba dedicándose bastante a las máquinas, así que en lugar de tirar de bajo y batería para construir la base rítmica, tiramos de loops.

Llama la atención también la cantidad de referencias que hay en las letras. Por ejemplo, el primer single, Líbrame del mal, alude a una canción de Dylan, a un libro de María Salgado, a Blade runner… ¿Qué hay detrás de todos estos guiños?

A mí, este concepto de collage de referencias, en el fondo me sirve mucho como fuente de inspiración. Mira, yo a la hora de escribir una canción lo que busco es aproximarme a un concepto; en Líbrame del mal, por ejemplo, lo primero que tenía era el título, esa frase a la que quieres llegar, y a partir de mezclar conceptos e ideas intentas alcanzar esa meta. Además creo que es muy bonito como oyente cuando escuchas canciones de otros y reconoces las referencias.

A hard rain’s a-gonna fall, de Dylan; el futuro distópico de Blade Runner… ¿Muestra esta canción el momento que vivíais?

Supongo que sí. Pero creo que hablar de discos ‘fruto de la pandemia’…

La mayoría decíais que no.

Es algo que nos ha afectado a todos. De una forma u otra estará presente en todas las músicas y todas las obras artísticas que se hayan hecho durante estos dos años. Otra cosa es que hagas un disco que hable concretamente de la pandemia; creo que eso, desde luego nosotros no es lo que queríamos. Para empezar porque para aproximarse a un tema como este debería pasar un poco de tiempo, deberíamos poder verlo con perspectiva para no caer en lo más obvio.

Muchas canciones de este LP, y supongo que también de discos anteriores, son, en cuanto a lo musical, como de empezar de una manera y terminar de otra.

Siempre nos han gustado las canciones que van creciendo, que empiezan con pocos elementos y acaban siendo más enérgicas, o más rítmicas. También muchas veces la propia canción te lo va pidiendo; es ella la que manda sobre ti, y no al revés. Ese es uno de los misterios y de la magia que tienen las canciones, y supongo que en León Benavente es algo que solemos usar.

Reivindicáis también en la nota de ERA que el disco se escuche a la vieja usanza. ¿Fue concebido para escucharse de principio a fin como un conjunto inseparable? Los tiempos hacen tender a lo contrario...

Sí, la fuerza de los hechos obviamente está ahí, y quien quiere la coge y quien no, no. Nadie te obliga a escuchar música de una manera o de otra; otra cosa es que nos acostumbremos a escuchar la música de la manera en que hoy en día se escucha, que, por otro lado, es muy parecida a la que se escuchaba hace décadas cuando no existían los elepés y solo se sacaban singles. Al final todo es cíclico. Supongo que al final volverá a llegar el momento de los discos enteros. Ahora, por poner un ejemplo claro y contemporáneo, supongo que el disco de Rosalía no se entiende igual si no se escucha de la primera a la última canción. Si se escuchan canciones sueltas es bastante probable que te quedes con la mitad.

Como apunta también una de las canciones de ERA, las cosas cambian, pero todavía hay viejos rockeros que siguen creyendo en un público fiel. ¿Cuál es la historia de la canción?

Es una autoparodia, en cierto modo. Las canciones muchas veces son como una especie de mensajes que lanzas en una botella para tu yo del futuro, aunque a veces también te toque un poco en el presente. Pero sobre todo es una canción irónica, incluso cómica, en la que nos reímos de ciertos clichés del rock o del rockero, pero en el fondo nos estamos riendo de nosotros mismos, que creo que es algo fundamental.

Nacisteis en los días del 15-M y hasta cierto punto eso os ha llevado a ser vistos como un grupo que hace canciones políticas.

Desde el principio, nos refiramos de una forma más directa o más indirecta a lo que es la política en sí, comparto totalmente esa idea de que todas las canciones son políticas. Desde el momento en que estás expresando una opinión o cualquier tipo de punto de vista sobre cualquier temática, ya sea sobre las relaciones personales o tu relación con el entorno social, ya estás haciendo canción política. No hay por qué referirse expresamente a la política o los políticos para hacer canción política.

Di no a la nostalgia es otro título sorprendente en el que parece que fuerais a contracorriente, aunque da la sensación de que la nostalgia planea sobre el álbum...

Es un poco lo mismo que con lo de viejos rockeros: como lanzarte un mensaje de advertencia, o a nosotros mismos. No creo que haya demasiada nostalgia en este disco, o al menos no de esa nostalgia que sirve como trampa en la que te quedas encallado por pensar que no puedes evolucionar, o por pensar que ningún tiempo ni presente ni futuro va a ser mejor que lo que ya has vivido. Si nosotros hiciésemos eso a nivel musical, estaríamos prácticamente muertos. Es una llamada a seguir estando atento y a usar todo lo que tiene que ver con el pasado como fuente de sabiduría y experiencia, pero no para anclarse a ello y pensar que no hay evolución posible.

¿Eso es lo que has tratado de desarrollar en La cámara de ecos, que cierra el álbum? Parece escrita como si fuera un diario.

Claro, está escrita como un diario, y en el fondo está hablando también del pasado, pero creo que también es una parte del paso del tiempo de la que hay que hablar. El hilo conductor, la temática central de las diez canciones del disco es eso, y había que hacer un ejercicio de memoria y de introspección, igual que hubo un ejercicio de memoria y de introspección en cada uno de nosotros cuando sufrimos estos momentos de aislamiento forzoso en los que tuvimos que estar muchas veces mirando hacia dentro más que hacia fuera. Una canción así es totalmente necesaria para referirse al paso del tiempo, pero no creo que sea tampoco un ejercicio de nostalgia.

Estáis rondando los diez años como banda. Y habéis sido muy productivos durante este tiempo: cuatro álbumes, dos EP’s... ¿Cuál es el balance?

Supongo que el balance siempre es vernos donde estamos ahora, echar la vista atrás y ver todo el camino recorrido. Es muy gratificante, pero conectando con Di no a la nostalgia, nosotros vivimos en el presente y en cuál va a ser el siguiente paso. Poder seguir dando conciertos, grabando discos, haciendo canciones creo que es el mejor resumen que podemos hacer de este tiempo. Si hubiésemos desaparecido por el camino, está claro que el proyecto no habría funcionado, así que me imagino que el balance es muy positivo.