Juan Cruz regresa a la infancia de los canarios con 'Mil doscientos pasos'

Un viaje a la infancia de los canarios. Eso es lo que plantea el periodista y escritor tinerfeño Juan Cruz (Puerto de la Cruz, 1948) en su nueva novela, Mil doscientos pasos, que se presentó en el Espacio R, Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife. "No he querido escribir este libro para contar una historia real sino para mostrar lo que vivió la gente durante los años de la posguerra, un tiempo que se asemeja tanto al actual", aventuró el autor quien alertó que "se está viviendo ahora un tiempo muy peligroso, con la ultraderecha tomando fuerza, y eso une la actualidad con aquellos años en los que se centra este libro".

La vida durante los años de la posguerra en España a través de los ojos de un niño y las repercusiones de esa situación con el mundo de la cultura. Esas son algunas de las pinceladas que ofrece Juan Cruz en esta nueva novela en la que además homenajea a los perseguidos por el régimen franquista a través de la figura del profesor que aparece en esta historia. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, abrió la velada y destacó "la buena noticia" que supone el lanzamiento de esta nueva novela del Premio Canarias de Literatura del año 2000. Por su parte, la presidenta del Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik, Esther Ropón, alabó la labor profesional de Juan Cruz y afirmó que "el Observatorio, con él, ha ganado un premio".

Mil doscientos pasos se publicó en mayo y con él el autor tinerfeño regresa a la narrativa tras la publicación de su último libro, Ciudadano Polanco, lanzado el pasado año, y donde el portuense disecciona su relación personal y profesional con el empresario y accionista mayoritario del Grupo Prisa. Juan Cruz dedica este nuevo libro a "don Domingo" (Pérez Minik), una figura clave en la cultura de las Islas y de quien siempre destacó su generosidad con los jóvenes para cambiar las cosas. No obstante, Ropón afirmó que "todo eso es lo que ha generado Juan Cruz en los últimos años, quien siempre ha tenido un espíritu colaborativo con las nuevas generaciones de Canarias". En esta línea, Cruz tuvo palabras amables también para Pérez Minik, "que fue un faro en la Isla". "Consideraba imprescindible el respeto", sentenció el periodista, quien no dudó en rememorar alguna anécdota con el escritor al comienzo del encuentro.

Aunque Mil doscientos pasos no es una novela autobiográfica, Juan Cruz reconoció que ha vivido todas las historias que aparecen en estas páginas, o al menos algunas muy similares. "La época que se narra en el libro, cuando empecé a vivirlo, no sabía que iba a tener tanta importancia social, pero también sentimental para mí", reconoció y lamentó que "en el clima de esa época había una gran violencia, que fue lo que me hizo escribir esta novela".

El periodista de Cadena Ser Canarias, Javier Rodríguez, también participó en esta presentación y destacó la universalidad del libro puesto que trata temas en los que se pueden ver reflejados los más amplios públicos, también en la actualidad, cuando han pasado tantos años desde aquella época en la que está ambientada la historia. "Este libro también está dedicado a los chicos del barrio porque se muestran cosas que nos podrían haber pasado a cualquiera de nosotros", resumió el autor.

"Éramos pobres y no lo sabíamos", reflexionó el escritor quien afirmó que "era un tiempo muy serio, en las casas no había canciones y se vivía un ambiente plomizo". Así resume Juan Cruz los años de la posguerra, un tiempo que ha querido narrar a través de "un lenguaje respetuoso". "Nacíamos para ser ignorantes", reflexionó y agradeció la formación que él pudo recibir para ahora poder escribir estas historias.