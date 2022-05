Toni Veny, un poeta en busca de la belleza

Si algun dia vens. 30 poemes de tardor es el primer poemario de Toni Veny (editorial Neopàtria). Un autor que busca «transmitir sentimientos a través de la belleza» y que, tras años alejado de la escritura, se ha entregado a un placer y al mismo tiempo una necesidad que fructificará en próximas entregas.

«Llevaba mucho tiempo meditando este libro, no así creándolo. El proceso de creación fue muy rápido, pero en mi interior sí que hacía años que estaba en estado latente. En Si algun dia vens he ordenado todos mis sentimientos, sobre todo los relacionados con las pérdidas que te tenido en mi vida, algo que me cuesta expresar verbalmente y lo hago a través de la escritura», explica.

Toni Veny se probó en la poesía hace ya décadas, cuando estudiaba en la universidad. «Escribí algunos poemarios que presenté a algunos premios pero no tuvieron ningún recorrido. Ni se publicaron ni tuve ninguna respuesta de los premios a los que concurrí. Ahora se me ha despertado todo el tema de los sentimientos sobre todo por pérdidas que hemos tenido en la familia. Eso me ha despertado este ejercicio catártico que es la creación, como yo lo defino».

El mundo de la pareja, la familia y también el tema insular, el Mediterráneo, son ejes recurrentes en sus poemas. «Vivir en una isla es algo que me inspira mucho. Yo creo mucho en una cultura mediterránea, y el hecho de vivir en una isla creo que nos hace de alguna manera especiales a la hora de poder crear», confiesa.

Completar el poema, alcanzar la belleza anhelada, «no es un ejercicio sencillo, al contrario», y solo se logra con disciplina: «Para mí es un trabajo de sentarme, seguir un horario, buscar palabras, tanto en mi interior como en el diccionario, y es un proceso de creación lento y complejo».

También complejo es el encontrar la confianza de una editorial. Veny agradece a Toni Bonet, de la editorial Neopàtria, «por publicar a un autor ya cincuentón y desconocido. Uno de los momentos más maravillosos de mi vida fue el recibir la llamada afirmativa de Neopàtria. Lamentablemente la mayoría de los poetas son desconocidos, es muy difícil vender poesía y más en catalán».

Los poemas de Veny se pueden leer y escuchar, en la voz de Arantxa Andreu, que junto a la violinista Soriana Ivaniv forman parte de Balquena. «Es un proyecto poético-musical, marcado por la belleza. Admiro la voz, sensibilidad y sinceridad a la hora de transmitir sentimientos que posee Arantxa Andreu. Entraremos a grabar un disco, la ilusión es tremenda», confiesa.