Alba Suau: «Nadie te enseña algo tan básico como poner precio a tu obra de arte»

La artista Alba Suau (Pollença, 1997) ha sacado un gran provecho de su reciente estancia de un mes en Nueva York gracias al Premio Barbara H. Weil, ya que allí ha aprendido que «el arte es mucho más que la parte romántica y filosófica que todos imaginan y se enseña en las escuelas. Todo esto está genial, pero también hay que vivir de tu trabajo», destaca la joven. Haber ganado la primera edición del certamen de la fundación destinado a mujeres artistas le permitió conocer a galeristas y otros profesionales del sector que le explicaron las cuestiones más prácticas. «En la formación académica nadie te enseña algo tan básico como poner precio a tu obra de arte, darte de alta, saber cuál es tu estatuto. Te tienes que buscar la vida para encontrar las respuestas», lamenta.

Ella lo hizo preguntando a los expertos que conoció en EEUU, porque «allí el tema del dinero no es tabú, a diferencia de Europa. Me contaron cuánto cobran las galerías, cómo eligen a los artistas y otros temas muy interesantes que sirven para moverse en este mundo». Su cicerone fue Magda Lenski, que representa en Nueva York a la fundación originaria de Andratx, y con ella conoció a los artistas Marina Rosenfeld, Kon Trubkovich, Melanie Vote y Hugo Bastidas; las galeristas Elizabeth Harris, Nohra Haime y Gracie Mansion; y al rector de la New York Academy of Art, Peter Drake.

Asistente de arte

Además, por su cuenta, contactó con dos artistas, James Hyde y Diana Cooper, para trabajar con ellos como asistente. «Aprendí nuevas técnicas y visiones del arte muy útiles para mis proyectos, porque hacemos un trabajo muy parecido y hemos entablado una bonita amistad».

Alba Suau se encuentra ahora en la recta final de su máster en Bruselas y acaba de exponer con sus compañeros una colectiva bajo el título Tell me louder. En ella profundiza sobre los temas que le atraen: «la relación del cuerpo con el objeto del arte, ya que no solo somos ojos y cerebro», y «la necesidad de parar para observar cómo avanza una obra». En su última pieza sucede de forma literal con el juego de luces que ha creado.

Segunda edición del premio

La presentación de propuestas artísticas para poder participar en la segunda edición del Premio Barbara H. Weil se amplía hasta el 31 de mayo. Está destinado a mujeres artistas de Balears y un jurado de reconocido prestigio seleccionará 12 proyectos para ser expuestos durante este verano en la asociación cultural situada en el puerto de Andratx. Una de las artistas será galardonada con un viaje a Nueva York para conocer a especialistas en arte. La finalidad es dar visibilidad a mujeres artistas emergentes de las islas.