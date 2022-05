Buena noticia para los seguidores de Pignoise. La banda madrileña regresa a los escenarios y lo hace con un nuevo álbum bajo el brazo, Diversión. Con este título Álvaro Benito, Héctor Polo y Pablo Alonso han hecho una declaración de intenciones de lo que esperan obtener volviendo a la carretera y lo que quieren ofrecer a todos sus seguidores.

Pignoise estuvo ayer en Palma de la mano de Prensa Ibérica y Diario de Mallorca. El centro comercial Porto Pi acogió este evento especial en el que la banda se reencontró con sus fans mallorquines para hablar de su último disco, tocar en directos algunas de sus nuevas canciones y firmar ejemplares de su álbum.

Antes, los miembros de la banda respondieron a las preguntas de Gabi Rodas, periodista musical de Diario de Mallorca. Después de siete años sin pisar los escenarios, Álvaro Benito reconoció que en «esta segunda etapa hemos vuelto a la esencia». Por su parte, Pablo Alonso y Héctor Polo coincidieron en que «somos más mayores y lo disfrutamos más porque vivimos el momento».

Aunque el grupo ya suma 20 años de experiencia, lo cierto es que «se mantienen intactas las ganas y te pones a tocar porque te gusta tocar» admitió Pablo Alonso. Por su parte, Álvaro Benito reconoció que «cuando eres joven y empiezas, aprendes a base de equivocarte y todo te afecta más. La profesión es muy bonita si puedes vivir de ello y tienes a tus fans».

Según explicó Álvaro Benito «el paso del tiempo es el nexo que hay entre los temas, es algo que me perturba y cuando repaso las letras me veo a mí mismo». El cantante y compositor admitió que «se sufre componiendo, intentas no repetirte y lo más difícil es hacer una letra a la altura de una buena melodía». Tras recordar que tocaron en Palma por Sant Sebastià, «hacía muchísimo frío», dijeron; Gabi Rodas quiso preguntar a Álvaro Benito qué planes tenía para el próximo sábado: «Estaré en París, trabajando [en la final de la Champions] y espero volver sonriente, aunque la final está muy igualada». Benito no se atrevió aventurar un resultado aunque recordó que «lo bonito es lo que hemos vivido en la Champions de este año. Llevo treinta años yendo al Bernabeu y nunca había pasado nada igual».

Tras el apunte futbolístico, llegó el momento de escuchar las nuevas canciones en formato acústico. El grupo abrió este pequeño concierto con el tema Sensación al que siguieron Entristecer y Huesos. Tras la actuación se sortearon entre el público que se había inscrito al evento tres discos y una camiseta. Los afortunados fueron David Villalonga y Guillem Torrens, ambos premiados con un disco; y Alberto Jiménez que obtuvo un disco y una camiseta.

Una vez conocidos los nombres de los ganadores llegó el momento de la firma de discos por parte de los componentes de Pignoise. Numerosos fans esperaron pacientemente para obtener un ejemplar firmado de lo nuevo de Pignoise que se ha editado en formato CD, vinilo y casete. «Nos hemos dado el capricho de publicarlo en vinilo, nunca lo habíamos hecho pero tenemos intención de ir reeditando nuestros discos anteriores en este formato», anunciaron.