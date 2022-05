John Taylor es un mago de la guitarra de cuatro cuerdas. Su estilo y presencia son impactantes en todas las facetas artísticas que toca.

¿Qué hace de Eivissa un lugar tan especial para usted?

No tengo una relación directa con la isla, la estoy conociendo. Es la tercera vez que vengo. Me mudé a California hace años y estoy lejos del Mediterráneo. Muchos amigos de Inglaterra vienen mucho o tienen una segunda residencia aquí. La primera vez que tocamos en la isla fue en Ku, hace mucho tiempo, y no lo recuerdo bien.

¿Cómo vivieron la experiencia de tocar en un club como Ushuaïa?

Tocamos canciones de 40 años de nuestra música salpicadas con temas del nuevo álbum. Fue una experiencia interesante.

Duran Duran se ha caracterizado por la espectacularidad de sus vídeos, ¿sigue siendo parte de su puesta en escena?

Somos una banda muy visual, así que siempre hay un componente de espectáculo muy importante. Nos preocupamos por lo que llamamos ‘contenido de pantalla’ que forma parte de la perfomance.

Usted es productor, escritor, compositor, diseñador, músico, actor y ahora pintor.

Hace tiempo que no actúo. He probado varias disciplinas en estos años, es la oportunidad que te da la fama, puedes escribir un libro, actuar o diseñar ropa. La gente presta atención a lo que haces o pintas. Soy un artista incansable, muy creativo y nada bueno relajándome. En el caso de la pintura que hago ahora, se trata de una actividad completamente diferente a actuar con un grupo de música.

¿Qué le gusta más?

No se puede comparar. No puedo elegir. Me encanta la música, pero también me gustan las artes visuales porque fui a una escuela de arte. Me gusta todo y la oportunidad de hacerlo todo.

¿Tiene alguna preferencia?

No, me estoy encontrando como pintor, busco aún mi estilo.

¿Cómo define el nuevo álbum ‘Future Past’?

Se llama así porque tiene un poco de futuro y de pasado. Cuando lo escribimos pensamos que queríamos que sonara moderno, contemporáneo y que tuviera algo de la música con la que hemos crecido.

¿El new wave es todavía un estilo musical vivo?

Supongo que en este punto es una filosofía. Es un estilo musical después del punk-rock, con mucha energía, que se podía bailar, no era tan furioso como el punk, estaba abierto a la música electrónica y de baile, más abierto a otros estilos que el punk.

¿Qué le parece la música electrónica actual?

Me gusta escucharla, pero prefiero escuchar música en la que suene la voz humana, se trata más de la actuación del ser humano sobre el instrumento, por ejemplo los dedos sobre la guitarra. No es que no se pueda hacer con la música electrónica, pero tiene que haber un equilibrio.