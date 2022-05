El actor John Aylward, conocido por sus papeles en las series 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' y 'Urgencias', falleció de forma natural a los 75 años el pasado lunes en Seattle (estado de Washington, noroeste de EEUU), informaron este jueves medios de comunicación estadounidenses. "Fue un actor maravilloso y un ser humano fenomenal", manifestó escuetamente su representante, Mitchell K. Stubbs, al confirmar el deceso del intérprete a CNN.

Aylward (Seattle, 1946) cautivó al gran público con su participación en 'El Ala Oeste de la Casa Blanca', en la que encarnó a Barry Goodwin, presidente de la Convención Democrática Nacional (DNC, por sus siglas en inglés) durante la séptima y última temporada, en 2005, de esta ficción de la cadena de televisión NBC, aunque los televidentes se fueron familiarizando con Aylward desde 1996, debido a su papel del doctor Donald Anspaugh en la serie 'Urgencias', producción ambientada en la sala de emergencias de un hospital de Chicago. El actor apareció en unos setenta capítulos a lo largo de las quince temporadas de esta serie también producida por NBC y que contó con más de 30 millones de espectadores semanales.

Aylward comenzó en el mundo de la actuación a principios de la década de los setenta en Seattle y se mantuvo ligado a la interpretación teatral hasta casi llegados los años noventa. De ahí daría el salto con papeles pequeños en proyectos televisivos como 'The Secret Life of John Chapman', 'Cariño peligroso', 'Third Degree Burn', 'Child in the Night' o 'With a Vengeance'.

El intérprete se prodigó sobre todo en televisión, formato donde acumuló más de una veintena de trabajos, pero también hizo lo propio con personajes secundarios de películas tan icónicas como 'Armageddon' (1998) 'Agua para elefantes' (2011) o 'El camino de regreso' (2020).