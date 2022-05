«La mayoría de los matemáticos somos jedis, estamos en el lado bueno»

La última vez que vino a Mallorca nos habló de las Matemáticas para dominar el mundo. Por lo que se ve, algunos han seguido sus consejos y pretenden dominarnos.

Cierto, parece fácil dominar el mundo y con las matemáticas eso es más fácil a través de descifrar códigos. Y si añadimos la tecnología todavía más. De todas maneras, hay que añadir que la mayoría de los matemáticos somos jedis o lo que es lo mismo, estamos en el lado bueno y utilizamos la ciencia para salvar al mundo, no para destruirlo. Ahora bien, otra cosa es que algunos psicópatas pretendan hacerlo con bombas.

En esta ocasión vuelve para hablar de grafos. ¿Se puede definir este concepto en dos palabras?

Sí: puntos y rayas. Con los puntos representamos los objetos que queremos estudiar, mientras que las rayas indican las conexiones entre ellas. Un ejemplo sería una red social. Virtual o real.

¿Los grafos permitirán a Mark Zuckerberg dominar el mundo?

No sé si dominar el mundo, espero que no, pero sí conocer las relaciones entre los individuos que utilizan sus redes sociales. Esto hace que pueda localizar a influencers y contratarlos y también que pueda influir en el campo ideológico, dando mensajes que pueden reconducir el voto de los ciudadanos. Esto explica el avance de la ultraderecha en Europa. Y aquí debo indicar el papel que juega según que tipo de prensa, dando por válidos bulos y noticias falsas o tendenciosas.

¿Cuál es la relación entre grafos y redes sociales?

Las redes sociales son realmente grafos, pero las hay de dos tipos. En una, como Facebook, cada usuario que sigue a otro también es seguido por el segundo. En cambio en Twitter o Youtube, la relación es unidireccional.

Que las matemáticas son difíciles, ¿es una realidad o una leyenda urbana?

Las dos cosas. Hasta la secundaria, incluida, no son difíciles, incluso diría que las que se dan en primaria son accesibles a todo el mundo. Llega un momento en el que dejan de ser prácticas y se abstraen, cosa que ocurre en bachillerato. A partir de aquí pueden complicarse todo lo que queramos.

¿Y de dónde le viene esa fama de asignatura complicada?

No lo sé con certeza, pero seguramente de cuando se enseñaban a palos, en plan «los números con sangre entran». Y eso, a los profesores nos hace mucho daño. También como país, pues muchos de nuestros alumnos ya entran con esa idea de que no les van a gustar o no las van a entender; cosa que, a priori, es falsa y lo único que hace es apartar a estudiantes de las carreras científicas.

Matemáticas y miedo empiezan por m.

Sí, pero las dos palabras no tienen nada que ver. Yo pondría la m de Matemáticas al lado de la m de mucha belleza o mucha diversión. O incluso de la m de Mallorca, nunca la relacionaría con miedo.

Sumar, restar, dividir, raíces cuadradas, operaciones en definitiva, ¿son solo esto las matemáticas?

No. Claro que no. Eso son una parte de las matemáticas, aunque mucha gente crea lo contrario. Cuando voy a dar charlas de divulgación, empiezo preguntando ¿qué creéis que hacen los matemáticos? Y muchos responden: hacer cuentas. Y yo les contesto que igual que los peluqueros, los periodistas, los carniceros, ya que todo el mundo hace cuentas. Entonces les explico que un matemático intenta entender el mundo. Recopilar datos para analizarlos y sacar resultados. Un ejemplo sería tomar datos sobre la evolución de una enfermedad, analizarlos y sacar conclusiones.

Tiene sentido estudiar hoy la tabla de multiplicar? ¿Y el método para hacer raíces cuadradas?

Lo de las raíces cuadradas claramente no, de hecho, se ha quitado de los planes de estudio. Lo importante es entender lo que se hace y saber en qué problemas aparecen las raíces cuadradas. Lo de la tabla ya es otra cosa, es bueno aprenderla, aunque de otras maneras, manipulándola, por ejemplo. Trabajando con ella y así se memoriza sin darse uno cuenta.

¿Están bien hechas las programaciones de matemáticas en Primaria, Secundaria y Bachillerato?

Desde hace un tiempo han mejorado, aunque yo eliminaría todavía más el cálculo algorítmico e incluiría teoría de grafos, lógica e intuición.

En Estados Unidos se aprende trigonometría en la universidad, pero luego son ellos los que van a la Luna.

Sí, pero muchas veces reclutan matemáticos de otros países. No es solamente un problema de cuándo explicar tal cosa, sino de cuánto dinero tienes para realizar tal cosa. Estados Unidos no es un referente pues si no tienen ellos las personas preparadas, las contratan de fuera y punto.

¿Y los medios de comunicación?

Van un poco a salto de mata y por eso cometen dos tipos de errores. Por una parte los que podemos calificar como de anumerismo, derivados del hecho de no saber cómo funcionan los mecanismos, las fórmulas, los conceptos y por tanto aplicarlos mal. Sería un error involuntario, provocado por el desconocimiento. Pero luego están los errores voluntarios en los que aparece la manipulación, sobre todo estadística. Esos segundos son imperdonables pues no son errores, son maneras de orientar y manipular, ya que además cuentan con el anumerismo del lector.

Las administraciones ¿usan bien las matemáticas?

En general no. Y un ejemplo es el que los matemáticos venimos denunciando desde hace muchos años: el método que se sigue para elegir los miembros de un tribunal de oposiciones a partir de sacar una letra a partir de la que se irán cubriendo los vocales por orden alfabético. Ese sistema es del todo injusto, no todos tienen la misma probabilidad de salir elegidos.

Las matemáticas ¿se inventan o se descubren?

¡La pregunta del millón! Hay un poco de todo, aunque muchas de las que se inventan para resolver algo nuevo, con el tiempo nos damos cuenta que ya estaban en la naturaleza. Personalmente estoy orgullosa de haber formado parte, en 2018, de un equipo de investigación de la universidad de Sevilla, que descubrió una forma geométrica que pensábamos que no existía. Y sí, la encontramos en las células de nuestros tejidos epiteliales.

Las matemáticas ¿son de letras o ciencias? ¿O tal vez no existen esos compartimentos?

Separar las ciencias y las letras no es lo correcto, incluso diría que es anticuado. Las matemáticas son Humanidades, pues las hacen los humanos y no hay nada más humano que entender el mundo.