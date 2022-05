Jose Domingo: «Necesitaba montarme una realidad cósmica, escapar de mi mente»

La última vez que hablamos, con motivo del disco ‘Mientras Dios no mira’, me adelantaba que su próximo trabajo, el que ahora publica, ‘Tu piel es la galaxia’, sería «el más bello» de cuantos ha creado. ¿Lo ha logrado?

No lo sé, pero lo he intentado, como siempre. Estoy contento con este disco, creado, realizado y producido en Mallorca, porque creo que significa una apuesta por la variedad. He seguido mi camino y he buscado abrir mi abanico de estilos, cambiando la línea del disco anterior y apostando por nuevos códigos de belleza. Trabajar con Mané Capilla y Puter ha sido muy definitivo y un placer porque junto a la visión de cada uno de ellos hemos conseguido acercarnos aun más a lo que yo tenía en la cabeza.

¿Cuáles son esos nuevos códigos que ha probado?

Es posible que me haya introducido en pequeños caminos que no solía frecuentar, como el del soul, pero conservando lo que siempre intento, que sea algo bastante geolocalizable, es decir, que si la música la escucha alguien que no es mediterráneo diga: esto suena a mediterráneo. También hay influencias del sonido y el planteamiento de los 60, tanto de los electric crooners como de Nancy Sinatra. Ahora mismo estoy en esa onda y creo que en el disco está reflejado.

¿Se puede decir que estamos ante un disco de ciencia-ficción?

Esa es mi idea. En realidad este disco es la parte sonora de una obra audiovisual que se llama Tu piel es la galaxia, formada por una serie de videoclips. Una obra de ciencia-ficción que estoy creando, en formato de mediometraje, en la que explico las vivencias de un extraterrestre que llega a la Tierra en busca del amor. Una metáfora de lo complicado del amor. Ese personaje ficticio me sirve para objetivizar el amor.

¿Se siente un extraterrestre en este mundo de locos?

El 99 por ciento del tiempo.

¿Cómo se consigue levantar un disco marcado por la belleza en unos tiempos tan horrorosos?

Al estar en pandemia y aislados mi proceso creativo ha necesitado una expansión, no fijarme solo en la realidad sino montarme una realidad. Una realidad que he hecho muy cósmica, muy galáctica, de ciencia-ficción, como una escapada de mi mente para poder aportar fantasía. El personaje de esta historia de ciencia-ficción en plan serie Z, que lleva un traje plateado y con el que muchos se sentirán identificados, también está totalmente aislado de la realidad, como nos pasó con la pandemia, que no podíamos tener contacto con nadie, en soledad.