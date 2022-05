El Festival Internacional de Teatre de Teresetes ofrece más de medio centenar de actuaciones desde el próximo jueves hasta el domingo, tanto en Palma como en otros 16 municipios de la isla. Una veintena de compañías se han sumado a esta 24 edición de la cita con las marionetas y sus propuestas van dirigidas no solo a un público infantil y familiar, sino también joven y adulto. Los espectáculos son muy variados, tradicionales e innovadores, y los asistentes podrán escoger entre títeres de palo, manipulación de objetos, máscaras, instalaciones, música en directo e incluso una formación intensiva dirigida a profesionales sobre el arte de las sombras y reflejos.

La inauguración oficial será el jueves a las 19 horas en el Casal Solleric con dos instalaciones del Colectivo Besllum y Cases-Xesca Salvà. La primera invita a utilizar la tecnología para «desarrollar experiencias perceptivas» y la otra presenta cuatro espectáculos de pequeño formato en los que «los espectadores deambulan entre realidad y ficción». La obra que da inicio a cuatro días de puesta en escena será EcO, de la compañía andaluza Ymedio Teatro, una de las seis nacionales que estarán en el Festival. Las otras proceden de Cataluña y Aragón. En cuanto a las cinco internacionales, destaca la canadiense La Fille du Laitier, que lleva a escena Macbeth Muet, una reinterpretación gestual de la tragedia de Shakespeare.

También habrá compañías procedentes de México, Francia, Chequia y Eslovaquia, aunque el grueso de las actuaciones corre a cargo de los artistas mallorquines, ya que habrá más de una decena de espectáculos producidos aquí. Los que se realizan en teatros de Palma tienen un precio único de cinco euros para todas las edades y los del Pati de la Misericòrdia cuestan un euro, aunque hay que reservar en ticketib.com. Las dos citadas instalaciones en el Casal Solleric y las actuaciones en las bibliotecas son gratis, así como las que se realicen en Alaró, Alcúdia, Andratx, Costitx, Felanitx, Inca, Muro, Pollença, Portocolom, Porreres, s’Arracó y sa Pobla. En el resto de pueblos participantes, las entradas ascienden a tres euros, excepto en Campos, donde hay que pagar cinco euros.

Los espectáculos de Palma son los siguientes:

JUEVES 19

Casal Solleric. Sala Noble

19.15 h Instal·lació: Ephemeral presences, Cordyline australis Besllum · Mallorca

Casal Solleric. Entrada i Sala Noble

19.30 h Instal·lació: CASES x kids Cases-Xesca Salvà · Mallorca

Teatre Catalina Valls

20.15 h EcO Ymedio Teatro · Andalusia

VIERNES 20

La Misericòrdia. Pati

17 h Chorpatélicos Los Titiriteros de Binéfar · Aragó

Casal Solleric. Sala Noble

De 17 a 20 h Instal·lació: Ephemeral presences, Cordyline australis Besllum · Mallorca

Casal Solleric. Entrada i Sala Noble

De 17 a 20 h Instal·lació: CASES x kids Cases-Xesca Salvà · Mallorca

La Misericòrdia. Pati

De 18 a 20 h Instal·lacions: Munta titella i Giravolta titelles Galiot Teatre · Catalunya

Teatre Sans. Sala Gran

18.15 h On és quan ja no hi és? Coma14 · Mallorca

Teatre Principal. Sala Petita

19.30 h Macbeth Muet La Fille du Laitier · Canadà

Teatre Catalina Valls

20.15 h EcO Ymedio Teatro · Andalusia

SÁBADO 21

Teatre Catalina Valls

11 h Cocoué Petit Bonhom · Catalunya

Casal Solleric. Sala Noble

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h Instal·lació: Ephemeral presences, Cordyline australis Besllum · Mallorca

Casal Solleric. Entrada i Sala Noble

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h Instal·lació: CASES x kids Cases-Xesca Salvà · Mallorca

La Misericòrdia. Pati

D’11 a 14 h i de 18 a 20 h Instal·lacions: Munta titella i Giravolta titelles Galiot Teatre · Catalunya

La Misericòrdia. Sala d’actes

11.30 i 18.15 h La pingüina viatgera La Fornal d’espectacles · Mallorca

Teatre Principal. Sala Petita

12 h Macbeth Muet La Fille du Laitier · Canadà

La Misericòrdia. Pati

12.15 h Un conte del vent Teátr Pavla Šmída · Txèquia

La Misericòrdia. Pati

13 i 19 h Trot Manipulats · Mallorca

Teatre Catalina Valls

17 h Somnis de sorra Ytuquepintas · Catalunya

La Misericòrdia. Pati

17 h Clàssics del terror Conte Contat · Mallorca

Teatre Principal. Sala Petita

17.30 i 18.30 h Línies entremaliades Théâtre Désaccordé · França

Teatre Sans. Sala Gran

19.15 h El follet blavet Estudi Zero Teatre · Mallorca

Teatre Xesc Forteza

20.15 h Bravura Moviments · Mallorca

Casal Solleric. pati

21.30 h Fragment: El lloc? de ser nosaltres Pep i Sira Aymeric · Catalunya-Mallorca

Casal Solleric. pati

22.15 h Concert; Paradís Joana Gomila & Laia Vallès · Mallorca

DOMINGO 22

Teatre Catalina Valls

11 i 18.30 h Magdalena, la otra Frida Mondomeraki · Mèxic

Teatre Principal. Sala Petita

12 i 13.15 h Línies entremaliades Théâtre Désaccordé · França

Teatre Sans. Sala Gran

12.15 h Cometagiroavió Centiments Teatre · Mallorca

Teatre Sans. Sala Gran

17 h Sobre el novè mes Piki Theatre · Eslovàquia

Consulta la programación de los pueblos y bibliotecas y las actividades paralelas en www.festivaldeteresetesmallorca.cat