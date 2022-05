El Casal Solleric inaugura esta tarde la exposición I am still alive, de Raquel Friera, ganadora del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals en 2019. La muestra reinterpreta la mítica performance del artista conceptual japonés On Kawara y no se había podido ver hasta ahora debido a la pandemia.

La versión de Friera -que se podrá ver en el espacio del entresuelo del Solleric- está formada por 21 postales con la frase «Aún estoy viva» en diferentes idiomas. Son postales que le enviaron amigas suyas, mujeres con quienes mantiene un vínculo afectivo importante, pero con las que ha perdido el contacto cotidiano por diferentes motivos, según explicó ayer la artista. «Hablo de aplicar el espíritu crítico del feminismo en la historia del arte, que ha sido realizada por hombres. No se trata solo de añadir a las mujeres, sino de cambiar el criterio con el que se ha hecho la historia», comentó Friera sobre su trabajo artístico. En la presentación de la exposición, la artista estuvo acompañada por el teniente de alcalde de Cultura de Palma, Antoni Noguera, y la directora general de Artes Visuales, Aina Bausà. La inauguración de I am still alive tendrá lugar hoy a las 19.30 horas. Según explicó ayer el Ayuntamiento en una nota, esta instalación pertenece a la serie Feminizing art history, de la cual también forma parte el proyecto One Year Woman’s Performance 2015-2016, ganador del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals 2019.