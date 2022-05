Los 12 Tenores: 12 voces sin piedad

Auditòrium de Palma

Versiones de obras pop y clásicas

En efecto, eran doce las voces que se juntaron en el escenario de la Sala Magna del Aditòrium, el pasado sábado. Pero ¿tenores? Mejor dejarlo en buenos cantantes, porque lo que entendemos por tenor, al menos en el apartado de la música clásica, no se adapta al tipo de voz de esos doce hombres capaces de seducir y alegrar hasta el máximo una sala abarrotada de seguidores. ¿Alguien diría de Nino Bravo, por ejemplo, que era un tenor? Seguramente no, diríamos que tenía una muy buena y potente voz. Pues eso es lo que les pasa a esos doce cantantes, poseen una gran voz, pero más pensada para baladas y música pop que para arias de ópera.

Y es que ese proyecto, 12 Tenores, es, en el fondo, una marca. Puede que cambien los miembros, puede que vengan (como en esta ocasión) acompañados por tres instrumentistas o por un piano solo, da igual, pues el producto se mantiene vivo.

En la sesión que comentamos, donde los doce cantantes se sintieron más cómodos fue en las versiones de canciones de The Beatles o del grupo Queen o en el medley de temas del rock and roll. Y ese debería ser su camino, pues en las pocas veces que abandonaron ese repertorio para adentrarse en la ópera, entonces, dejaron de interesar. Para versionar Nessun dorma, uno debe ser muy hábil y disponer de una muy buena técnica, si no es así mejor dejarlo. Sirve eso también para el Brindis de La traviata, que, por tan repetidamente mal utilizado, damos por buenas cualesquiera de las maneras de cantarlo. Pero no, esos momentos excelsos de la historia de la música deben respetarse. No todo vale. No se puede ser despiadado con esos referentes de la cultura occidental.

Así que, como resumen de la sesión, diríamos que muy bien esos doce ¿tenores? en el repertorio popular, que fue, eso sí, el predominante, y para olvidar las pocas incursiones en la música culta. Voces con soltura, muy aptas para un show popular, pero menos para la ópera.