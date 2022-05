Pablo Rivero: "Escribo sobre lo que me da miedo"

El escritor Pablo Rivero presenta hoy en la Feria del Libro de Málaga su última novela, 'La cría' (SUMA), un noir que destila tensión y suspense durante las 24 horas en las que transcurre el relato. Todo sucede en ese breve lapso de tiempo, en el que se desprende un estilo propio, muy cinematográfico, influido por su otro oficio, el de actor. Rivero reconoce que, con este cuarto libro (tercero en los últimos tres años), se siente en un buen momento de forma, con ganas de más. "Escribir es un oficio. La ficción siempre ha sido mi pasión, siempre me he obsesionado con sus personajes", afirma. Sin embargo, compaginar ambos trabajos no es tarea fácil, aunque dice haber encontrado, por fin, la forma de organizarse.

La cría trata sobre uno de los problemas más actuales que pueden encontrarse: el peligro de las redes sociales, especialmente en menores. "Está a la orden del día. Escribo sobre lo que me da miedo, sobre lo que me rodea", admite el autor madrileño, para añadir que su objetivo no es tanto concienciar sobre dicha problemática, sino más bien "que la gente conozca los pros y los contras de las redes sociales, especialmente en menores". En el libro, Lucas, niño que cuenta con más de un millón de seguidores en las redes, desaparece. Es entonces cuando Candela, teniente de la Guardia Civil, se centra en la búsqueda del niño. "El punto central es la desaparición del niño. En estos casos, las primeras 24 o 48 horas son vitales", explica Rivero. Éste es uno de los motivos que le lleva a desarrollar toda la trama en tan breve lapso de tiempo, un argumento que aprovecha para hacer al lector "partícipe de la historia". "En mis libros normalmente todo pasa muy rápido. Es algo que le da intensidad y que se debe a que a mí, como lector, me gusta que la lectura vaya in crescendo", subraya.

Candela, además de teniente, se encuentra sumergida en una crisis vital. Su forma de afrontar el caso choca frontalmente con la de Adriana, madre de Lucas, obsesionada con el éxito en las redes sociales. Con todo, el objetivo del autor no es juzgar, sino todo lo contrario: "Represento dos polos opuestos de afrontar la desaparición, pero el objetivo es plantear un debate en el lector, que empatice con ambas. No hay buenos ni malos". Precisamente, el sharenting –el hecho de compartir fotos y vídeos de menores en redes sociales por parte de sus padres– es otro de los temas en torno a los que gira la novela. Rivero pretende que el lector "conozca la realidad que yo he descubierto al documentarme".

El escritor define internet como el "paraíso de los delincuentes", un lugar del que conocemos solo una parte muy pequeña. Enriquecer al lector es otro de los objetivos de Rivero: "No me gusta quedarme en la superficie. Contar historias trata de transmitir una idea". En cualquier caso, una de las claves de su éxito reside en su forma de transmitir dichas ideas, ya que el autor reconoce que escribe libros "que me gustaría leer".

Todavía no se ha comentado en este texto otra de las facetas que ha convertido a Pablo Rivero en una cara muy conocida en casi todos los hogares españoles. Su papel como Toni Alcántara, en la mítica ficción española 'Cuéntame cómo pasó', ha hecho de Pablo Rivero un personaje reconocible. El actor ingresó en la serie desde sus inicios, en el año 2001, y lejos de ver un riesgo de encasillarse, lo ve como una oportunidad. "Confío en mi trabajo. Lo he vivido como un comodín", subraya, además de creer que, al escribir algo tan distinto a lo que hace en la ficción de TVE, logra romper "los esquemas de la gente", algo que también le sucede en el teatro. Aún así, también admite que no ha sido fácil "compaginar" el oficio literario con el dramático.

En cuanto a futuros proyectos, el autor anuncia que ya está trabajando en su siguiente novela: "Sé de qué va a ir, conozco la trama, pero todavía estoy en la fase de toma de decisiones". Asimismo, Pablo Rivero se muestra muy satisfecho con la acogida que está teniendo su última novela negra, camino ya de su segunda edición, lo cual siempre es "una gran noticia". 'La cría' es su cuarta obra, todas de la mano de la editorial SUMA, tras 'No volveré a tener miedo' (2017), 'Penitencia' (2020) y 'Las niñas que soñaban con ser vistas' (2021).