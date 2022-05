El festival Palma Dansa llega a su recta final con diversos espectáculos gratuitos durante el fin de semana. El primero se celebrará este viernes a las 19,30 horas en la plaza Major. Se trata de Esberlar, de la compañía Atapeïda, donde se reflexiona sobre los límites entre el espacio interior y el exterior y los que nos imponemos en clave de humor. El sábado por la mañana habrá dos espectáculos de danza en el paseo del Born del Molinar.

A las 12 horas bailará la compañía La Sala con Alive y a las 12,30 será el turno de la danza titulada Goosebumps, de la mallorquina Unaiuna. La primera trata sobre romper con todo lo establecido y en la segunda los bailarines demostrarán que son "los atletas de Dios" que entran en combate con pompones y purpurina. Por la tarde, a las 19 horas en la pista deportiva del Molinar, actuarán Chey Jurado & Akira Yoshida con Hito, donde buscarán hasta perder el norte.

También son gratuitos los talleres que se realizan este sábado en la Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), aunque requieren inscripción previa en palmadansa@palma.cat. Se trata de las sesiones tituladas “Up, but down, but fast, but slow, but wild, but sensitive“, de Akira Yoshida, y “Kor'sialab/Cos i espai", de Mattia Russo y Antonio de Rosa.

Para el domingo, el espectáculo gratis al aire libre tendrá lugar en el castillo de Bellver a las 11,30 horas y se titula El no-drama de la ruptura amb na Joana, de la compañía Bleda Insípida. Y habrá otro gratuito en el Teatre Mar i Terra a las 12 horas: Mímesis, de Zig Zag Danza.

El resto de la programación es de pago en diferentes teatros de la ciudad y se puede consultar en la página web www.palmacultura.cat.