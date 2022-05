Veu de gran talla

Avui horabaixa i a l’Auditòrium de Palma, l’Orquestra Simfònica presenta un programa de fragments vocals i instrumentals d’òperes prou conegudes pel gran públic. Qui no coneix l’Intermedio de Goyescas de Granados o la Meditation de Thais de Massenet?

Així, amb aquest recital, la nostra formació tanca el seu cicle de concerts de temporada a la Sala Magna del Passeig Marítim; una sala que, aquest curs, ha alternat la programació amb el Trui Teatre i el Teatre Principal.

L’Auditòrium hauria de ser, de fet ho era fins a l’època de pandèmia, el lloc natural de concerts de la Simfònica. En aquell espai, els aficionats hem viscut moments simfònics del tot sublims i que ens quedaran en el record per sempre.

Però tornem al programa del concert que comentam i que, per cert, es repetirà demà divendres a Mancor.

Per a l’ocasió, els programadors han convidat Ailyn Pérez, una soprano que, pel New York Times és de “talla mundial”, de fet és la primera cantant d’ascendència hispana que ha guanyat el premi Richard Tucker, un guardó que, des de 1978, han obtingut cantants de la talla d’Aprile Milo, Dolora Zajick, Renée Fleming, Debora Voigt, Joyce DiDonato o Nadine Sierra, qui, per cert, actuà l’any passat a Palma dins el cicle simfònic d’estiu.

La soprano americana cantarà (avui i demà) àries d’Adriana Lecouvreur de Cilea, de Manon de Puccini, d’Otello i d’Il Trovatore de Verdi, entre d’altres. Així que, d’entrada, la sessió es presenta interessant.