La soprano Aurora Peña le canta «a la fiesta y el regocijo» en Santa Eugènia y Palma

La soprano valenciana Aurora Peña regresa este fin de semana a Mallorca, donde se estrenó en mayo de 2019, en el Teatre Principal de Palma con Los elementos de Antoni Literes, para ofrecer dos recitales, este viernes en la Bodega Son Juliana de Santa Eugènia (20 horas) y el sábado, en el Museu de Mallorca (19 horas).

Los dos conciertos se enmarcan en el ciclo Maridatge de vi amb òpera, cançó i sarsuela, organizado por Euroclassics. «Me propusieron hacer un programa en torno al tema del vino y me pareció muy interesante. Aunque hay muchas arias en el repertorio operístico sobre el vino casi siempre son para voces masculinas, o a lo mejor son dúos, o coros. No encontré tantas arias para soprano, para voz femenina, como tal sobre el vino, sin embargo eso me dio la idea para darle un poco la vuelta y apostar por una temática dedicada a la festividad, a la alegría, al regocijo de un momento festivo, a la juventud, al disfrute, al carpe diem. De este tipo de arias sí que hay muchísimas para voz de soprano, entre ellas la famosa aria Ah! Je veux vivre de Romeo y Julieta de Gounod, en la cual ella va por primera vez a una fiesta», explica Peña.

Prendi, per me sei libero, de L’elisir d’amore de Donizetti; Via resti servita, de Le nozze di Figaro de Mozart; Les filles de Cadix de Léo Délibes; y En un país de fábula, de La tabernera del puerto de Sorozábal son otros títulos que entran en un programa que ejecutará acompañada por la pianista Maria Victòria Cortès, y en los que colaborará la también soprano Nadia Akaârir. «Cantar arropada por un piano es como estar en casa, una comodidad total, y a diferencia de lo que ocurre con una orquesta, la conexión es inmediata», confiesa.

Aplaudida por una voz que la crítica ha definido como «cristalina y dulce, poderosa y afilada al mismo tiempo», Peña está considerada una de las sopranos españolas con más proyección nacional e internacional en la actualidad. Intérprete de profunda expresividad, actuó recientemente en Berlín y espera volver a los escenarios alemanes en 2022.

En 2015 debutó en el Teatro Real con Dido y Eneas, de Henry Purcell, y en 2019 se la pudo escuchar en el Principal de Palma, en la 33 Temporada de ópera y ballet, en la producción del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March de Los elementos, de Literes, en el papel de Agua. «Poder actuar con Forma Antiqva, uno de los grupos de música historicista número uno a nivel mundial, fue un enorme placer, una maravilla», recuerda.