Sergio Vila-Sanjuán: «Los ‘best sellers’ son capaces de dramatizar cuestiones muy complejas»

El periodista cultural Sergio Vila-Sanjuán (Barcelona, 1957) desentrañó ayer las claves de un best seller. Lo hizo en una charla organizada por el Museu Fundación Juan March, en la que dejó claro que no hay fórmula secreta, aunque sí claves para conseguir el éxito. Es de los que defienden que un superventas puede ser un buen libro.

«Venden tanto porque tocan preocupaciones que están en el colectivo y, además, lo hacen con unas fórmulas narrativas y determinados ítems que hacen que enganche al lector», explicó ayer Vila-Sanjuán sobre este tipo de libros, cuestión que lleva estudiando años y sobre la que publicó Código best seller. En su opinión, lo que consiguió J.K. Rowling con la saga de Harry Potter marcó en los 90 del siglo pasado la culminación de este fenómeno editorial. La crisis económica de 2008 que afectó a las ventas de libros y las nuevas formas de consumo de literatura marcaron una nueva etapa en que es muy difícil que se repitan esas ventas millonarias.

Según comentó el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2020 y Premio Nadal en 2013, la primera obra literaria que podría clasificarse como superventas es Ivanhoe, de Walter Scott [escrito en 1820] y no hay géneros imposibles. «Una de las características de los best sellers es que son capaces de dramatizar cuestiones que a veces son muy complejas o que, a priori, son muy poco ‘bestsellerianas’», apuntó el periodista. Como ejemplo, mencionó el éxito de Michael Crichton con Parque jurásico, hace ya unos 30 años. «Se le ocurre qué podría pasar si pudiéramos clonar ADN de los dinosaurios. Crichton coge la hipótesis y le pone carne, se inventa un científico, un gran empresario que monta un parque de dinosaurios, una investigadora muy valiente, otra que tiene un conflicto...», recordó ayer tarde Sergio Vila-Sanjuán.

Pero best sellers también lo son libros inspirados en hechos históricos como Guerra y paz, Lo que el viento se llevó o Doctor Zhivago. «La historia es un buen material siempre que el escritor tenga la habilidad de darle carne y una narración fluida», apuntó Vila-Sanjuán, quien también señaló que la no ficción se ha situado entre los superventas, como El diario de Ana Frank, «un libro muy conmovedor, serio y que es un gran best seller», libros de compromiso histórico y también manuales de autoayuda que han sido útiles. O el que en estos momentos lidera listas de ventas. «Es de un historiador y pensador israelí que está proponiendo reinterpretaciones de la historia de la evolución humana, que es Harari, con Sapiens, en el que está haciendo prospectivas de lo que va a ser el futuro a través de la inteligencia artificial y de los campos sociales», indicó.

Elementos de éxito

Pese a que no hay fórmula secreta, Sergio Vila-Sanjuán tiene identificados ciertos elementos que propician un éxito en ventas, como es un argumento original, una estructura narrativa fluida, «con algún tipo de suspense que hace que el interés del lector se aguante», ventanas a realidades que no son habituales, a otros mundos, y «personajes más grandes que la vida, figuras tormentosas, volcánicas a las que les pasa de todo», pero con un concepto positivo de la vida humana. «Raramente un best seller es un libro deprimente, negativo... Y luego, hay profesiones más susceptibles que otras para generar best sellers, por ejemplo los policías, los detectives, los abogados, los médicos... porque es gente que está en contacto permanente con situaciones de mucha intensidad, donde el ser humano se lo juega todo», explicó.

«El best seller se equipara con una novela amena, muy entretenida, de verano y en círculos literarios o académicos, hasta hace poco, tenía mala fama, se consideraba que era un libro comercial, un libro hecho sin vocación literaria. Yo lo que he intentado es desmontar esta teoría», manifestó el periodista.