CineCiutat decidirá el sábado si cierra tras fin de la concesión

Los socios de CineCiutat tienen el próximo sábado marcado en el calendario porque deben votar si el emblemático espacio continúa abierto o echa el cierre definitivo. La asamblea extraordinaria de los miembros de la Xarxa Cinema se celebra debido a la incertidumbre que vive la sala palmesana tras el final de la concesión del anterior gestor y la falta de concreción por parte de la administración sobre el futuro del recinto.

Pese a que fue declarado de utilidad pública, en las conversaciones que han mantenido con las instituciones (Cort, Consell y Govern) no les garantizan que su continuidad esté asegurada, tal como explicó el gerente de la organización, Javier Pachón. «Se llenan la boca con la singularidad del proyecto, aunque el camino se demuestra andando», destacó sobre los diez años que llevan ofreciendo una alternativa cinematográfica a la del mercado comercial.

El Ayuntamiento de Palma está redactando actualmente el pliego de condiciones para gestionar s’Escorxador después del fin del contrato con la empresa Mercasa en diciembre de 2021 y lo único que ha dicho es que mantendrá los usos actuales, aunque no ha detallado nada respecto a si los arrendadores serán los mismos ni de las condiciones económicas. Además de esta incertidumbre, CineCiutat lleva arrastrando el pago de los préstamos solicitados para hacer frente al cierre por la pandemia, ya que «el alquiler no fue en absoluto condonado y de todos es sabido que las condiciones de Mercasa eran asfixiantes», afirmó el gerente de la sala. Y puso como ejemplos que el Mercado de San Juan no pudo continuar abierto y el restaurante situado junto al cine ha cambiado varias veces de manos.

El pasado sábado se celebró una asamblea ordinaria a la que asistieron más de 80 socios y a quienes explicaron «la situación actual y valoración de las posibilidades de continuidad o cierre del proyecto», según el punto 3. Decidieron que el próximo día 7 votarán «el futuro inmediato y crucial» de la entidad, una fecha que remarcó Pachón, porque el 8 de mayo de 2012, justo diez años antes, cerró sus puertas el Renoir, el predecesor de CineCiutat.