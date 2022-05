Abre en Palma 2B Art Gallery, un espacio «único» dedicado al arte urbano

El arte urbano pasa a un primer plano del mapa galerístico de Palma y lo hace de la mano de 2B Art Gallery, espacio de 900 metros cuadrados situado en el barrio de Nou Llevant, en el antiguo Judo Club Palma, con privilegiadas vistas a la bahía de Palma, que será inaugurado el próximo jueves 5 de mayo con solo show del artista Sabek (Madrid, 1985).

Propiedad del empresario alemán Paul Bauer, el proyecto de 2B Art Gallery se gestó en el Iberostar Grand Portals Nous, que en 2021 apostó por convertir el hotel en una galería de arte urbano, reivindicando a artistas locales y promoviendo a nacionales e internacionales, y otorgando a este lenguaje artístico un total protagonismo, desde la recepción o las zonas comunes hasta la propia galería y la exclusiva sala de exposiciones.

Montserrat Torras es su directora. Tres décadas de trayectoria en el sector le avalan, una carrera ligada a grandes nombres del circuito, como Pelaires, CaixaForum o la Fundació Miró, y también a novedosas iniciativas, como la de IntroArt, orientada a difundir el arte contemporáneo a través de visitas guiadas por las galerías de Palma.

«El primer jueves de cada mes inauguraremos una exposición, salvo septiembre, que haremos coincidir la muestra con la Nit de l’Art», explica una ilusionada Torras. «Pretendemos crear un espacio abierto al público, que la gente se atreva a entrar e interactuar con los artistas. Este no es un espacio galerístico al uso: es versátil, abierto, nada que ver con los templos del arte, blancos, fríos y silenciosos», añade.

Ubicada en un barrio, el de Nou Llevant, «de fácil acceso» y que «está cambiando mucho», 2B Art Gallery se presenta como una galería distinta, desligada del centro de Palma, «muy masificado en cuanto a centros expositivos», y con una oferta única en Ciutat. «Actualmente no hay ninguna galería dedicada exclusivamente al street art», afirma su directora.

El arte urbano, que se oficializó en los 80, cuando la obra de Bansky entró en la industria del arte contemporáneo, tiene sus orígenes en el Nueva York de finales de los 60 y está eclosionando entre el público en esta última década. El giro lo marcó la exposición en la Tate Modern en el 2008 y, sin duda, la venta de una de las obras de Banksy, Girl with balloon, por 22 millones de euros, que se autodestruyó.

En 2B Art Gallery el street art está representado por artistas locales como Javier Garló, Joan Aguiló, Carolina Adán, Twoflü, Ruth M. Scheibler o Gracia Ribalaiga, entre otros. Sus obras únicas se codearán con ediciones limitadas de obra gráfica, toys, collectibles y mucho más. Fruto de su ligazón con la música electrónica y el hip hop, cada inauguración contará con una sesión de un DJ.

Asegura Torras que el street art «es un movimiento artístico muy válido pese a que haya quien lo relacione con el vandalismo. Lucharemos para defender este tipo de arte, porque el arte urbano no tiene nada que ver con las pintadas, eso no es arte. El arte es crear, construir, la destrucción no es arte», espeta.

La primera exposición que presenta la galería corre a cargo de Sabek y se inaugurará este jueves a las 19 horas. Su título, Dualidad, brinda un reflexión en torno al ser humano y su relación con la naturaleza, a través de animales fuertes y poderosos que infunden respeto. Sus obras, que florecieron en calles y lugares abandonados alrededor de su Madrid natal, se puede encontrar hoy en galerías de España, Francia y Estados Unidos.