El hombre del norte: Eggers amplía pero no ahonda

Año: 2022. Duración: 136 min.

País: Estados Unidos.

Dirección: Robert Eggers. Reparto: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Björk.

Cines: Artesiete Fan, Cinesa Festival Park, Aficine Manacor, Aficine Ocimax y Aficine Rívoli

En sus películas, Robert Eggers recrea minuciosamente escenarios remotos de eras pasadas, que reflejan las angustiosas ansiedades de sus personajes y por eso exudan violencia. En El hombre del norte lo hace a muchísima mayor escala que en La bruja (2015) y El faro (2019) pero también, quizá en parte por ese aumento de tamaño -y de presupuesto, y de expectativas comerciales- con menor eficacia. Su protagonista es Amleth, un noble vikingo perteneciente al folclore escandinavo en el que ya se inspiró Shakespeare para escribir Hamlet. Mientras lo acompaña hacia su venganza por la muerte de su padre, Eggers reitera su capacidad única para dar vida a personajes que son tanto fábula y mito como carne y hueso, reconociblemente humanos pero también algo extraterrenales. Pero El hombre del norte, en todo caso, a menudo se muestra constreñida por los imperativos de su trama; el incremento de envergadura no ha traído consigo un aumento proporcional de caos psicológico. Es una película, eso es cierto, llena de sangre, y víscera, y gruñidos, y violaciones, y pillaje, y bramidos, y fuego, y más sangre; en la que un príncipe demuestra su valía tirándose pedos y luego levita mientras las entrañas de su padre se transforman en un árbol mágico; en la que Björk interpreta a una bruja sin ojos y una valquiria enloquecida galopa sobre un caballo blanco por el cielo. Y que, pese a todo, da la sensación de no ser suficientemente bizarra y perturbadora. Dicho esto, es casi milagroso que Eggers haya conseguido que le den el dinero para hacerla y, aunque fuera únicamente por ese motivo -no lo es-, ya merecería ser celebrada.