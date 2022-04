Chenoa ejercerá de colaboradora de Eva Soriano en ‘La noche D’

2022 no solo será para Chenoa el año de su boda, con Miguel Sánchez Encinas, un enlace previsto para el próximo mes de junio, también el de su regreso a Televisión Española. La cantante, compositora y presentadora, que se dio a conocer hace dos décadas en la primera edición de Operación Triunfo, ejercerá de colaboradora de Eva Soriano en La Noche D, programa que emitirá su tercera temporada en La 1 próximamente.

La noche D ha cosechado audiencias aceptables para La 1 en sus dos primeras temporadas, motivo por el que ha decidido seguir confiando en el formato a pesar de la salida de Dani Rovira, que ha emprendido un nuevo proyecto en Movistar Plus+ con Arturo González-Campos. La cadena pública ha confiado en Eva Soriano las labores de presentadora, en solitario, aunque contará con un plantel de colaboradores de lujo: Chenoa, Florentino Fernández y Leo Harlem.

Chenoa tendrá como misión traer al programa los mejores contenidos musicales. «La tele me encanta, y es que aparte yo estoy parida por la tele. Decir lo contrario sería engañarnos. No me resulta extraña, llevo ya seis o siete años en televisión en plan fuerte, programa tras programa, y he aprendido muchísimo, y sigo aprendiendo», declaró Chenoa a este diario el pasado mes de octubre, cuando visitó Porto Pi con motivo del estreno del reformado centro comercial, en el transcurso de un acto en el que interpretó temas como A mi manera.

Florentino Fernández, por su parte, se encargará de desafiar a los invitados a superarle en todo tipo de juegos. «Unos juegos como para niños, aunque Flo es tan competitivo que llevará esos retos a otro nivel», ha adelantado TVE. En esta nueva temporada también habrá espacio para la nostalgia y el cómico Leo Harlem será quien se ocupe de comentarla como mejor sabe hacer: con humor. Será algo así como un corresponsal del pasado.

Como en anteriores ediciones, cada programa contará con entrevistados de primer nivel del mundo del cine, la televisión, la música y el deporte. Visitarán el plató para contar su relación con el tema del día y se atreverán a enfrentarse a los juegos más locos de los colaboradores.

Premiado en la XIII edición del FesTVal de Vitoria por recuperar el show blanco con humor e ingenio, La Noche D es una producción de RTVE en colaboración con Good Mood y The Pool, con la producción ejecutiva de Dani Écija y Andrés Varela.

Al margen de la televisión, Chenoa anda estos días metida en los preparativos de su inminente boda. «Afortunadamente tengo muy buenas amigas y amigos que me están ayudando con todos los preparativos, aunque ya he empezado a notar cierto estrés con todo lo que conlleva», ha revelado la cantante recientemente.