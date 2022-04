Palma se reencontró ayer con la Nit del Vi tras dos años de ausencia a causa de las restricciones sanitarias motivadas por la pandemia. Una treintena de bodegas participaron en este encuentro, que durante cuatro horas se celebró en el patio de la Misericòrdia, donde los presentes pudieron degustar más de 250 vinos. Parte de la recaudación se destinará a la Fundació Hope Mallorca.

Organizada por Petits Cellers, la Nit del Vi puso al alcance de los asistentes los productos de Mesquida Mora, Mortix, Oloron, Oliver Moragues, Son Campaner, Son Prim, Son Puig, Son Ramon, Son Vich Superna, Armero i Adrover, Vid’Auba, 7103 Petit Celler, Ava Vins, Binigrau, Blanca Terra, Bodegas Àngel, Ribas, Butxet, Can Axartell, Can Majoral, Can Verdura, Ca Sa Padrina, Conde de Suyrot, Es Verger, Bodegues Vidal Serra, Son Juliana, Karretània, Can Vidalet y Son Vives.