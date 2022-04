Un cap de setmana titànic

Per aquest cap de setmana, els aficionats a la música tenim algunes cites interessants que podem repassar des d’aquestes pàgines.

A l’Auditori d’Alcúdia, poca broma, ja que l’orquestra formada pels joves que durant la setmana han treballat dins el marc dels Encontres Orquestrals, interpretaran avui vespre (20h) la Simfonia número 1 de Gustav Mahler, coneguda com a Simfonia Tità, estrenada el 1888 en una primera versió que incloïa un moviment que uns anys més tard el compositor va suprimir. Té quatre moviments i cada un d’ells mostra diferents visions de la vida d’un jove heroi al camp, amb una marxa fúnebre inclosa, com si el compositor volgués imitar/homenatjar la Tercera de Beethoven. En el mateix programa, ens trobarem un poema simfònic, Der Kuss (el bes) escrit per Bernat Quetglas, el director i compositor mallorquí, que dirigirà la sessió.

A S’Agrícola de Manacor (avui 20h), el trio format pel flautista Enrique Sánchez, el violinista Sebastià Pou i el clavecinista Jaume Tomàs, interpretaran obres de Bach i Telemann.

A Sant Felip Neri de Palma (també a les 20h d’avui), un quartet de l’Ensemble Tramuntana presentarà la versió per a quartet de corda de Les set paraules de Crist a la creu de Haydn, amb instruments originals, tal com si fóssim al segle XVIII.

Per demà diumenge a l’auditori del conservatori de Felanitx (19h), concert del duo format per Marc Alomar al violoncel i Neus Estarellas al piano. En el programa, que han titulat Mallorca-París a la Belle epoque, obres de Nadia Boulanger i Antoni Torrandell, entre altres compositors.

A la mateixa hora, diumenge i en el Teatre d’Inca, un recital de sarsuela amb el tenor Joan Laínez, la soprano Raquel Llera, la pianista Maria Victòria Cortés i l’Orfeó l’Harpa d’Inca, dirigit per Margalida Aguiló.

I, per acabar, un recital ple d’interès a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa (demà 19.30h), amb la veu de Miquela Lladó, la guitarra de Jaume Tugores i l’acordió de Gori Matas. Un recorregut íntim i personal per les cançons fetes a partir d’un fil conductor: la poesia en sentit ample.