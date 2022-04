Rússia, Argentina, Brasil

El Concert per a piano i orquestra número 2 de Serguei Rakhmàninov comença amb uns acords que alguns han volgut relacionar amb uns tocs de campana. Sigui quin sigui el motiu d’aquest inici peculiar, la veritat és que tota la música que el segueix és molt inspirada i no fa més que consolidar la idea segons la qual el compositor és un neoromàntic. El segon moviment, per altra banda, segueix en aquesta mateixa línia de beure en els models del segle XIX, amb un dels temes més bells escrits pel músic rus.

Tot i que els dos darrers moviments foren donats a conèixer el desembre de 1900, la partitura completa s’estrenà deu mesos després, amb el propi compositor en qualitat de solista. Avui horabaixa i dins el cicle que la Simfònica presenta en el Trui Teatre de Palma, el pianista Behzod Abduraimov interpretarà la part de piano d’aquesta obra, acompanyat per l’Orquestra i Pablo Mielgo com a director. En el programa, a més de l’obra de Rakhmàninov, quatre danses del ballet Estancia d’Alberto Ginastera i la suite A Floresta do Amazonas d’Heitor Villa-lobos, una obra de 1958 en la qual el compositor ens explica algunes de les arrels de la cultura indígena brasilera.